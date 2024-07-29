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В ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку людей и техники - РИА Новости, 29.07.2024
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17:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ukraine-1962760782.html
В ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку людей и техники
В ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку людей и техники - РИА Новости, 29.07.2024
В ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку людей и техники
Украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов, заявил военнослужащий 31-й отдельной механизированной РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:44
2024-07-29T17:44
в мире
донецкая народная республика
киев
красноармейск
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов, заявил военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта. Ранее в понедельник генштаб ВСУ вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на красноармейском направлении. "Ситуация очень тяжелая, очень не хватает людей. Нас осталось очень мало тех, кто может выйти на позиции. У меня в роте три человека, у других также — по три-четыре. Кроме этого, техники вообще нет... Также у нас очень мало снарядов, у противника гораздо больше", — приводит слова украинского военного украинское издание "Фокус". По его словам, ВС РФ очень быстро продвигаются вперед. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
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донецкая народная республика
киев
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Красноармейск, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку людей и техники

"Фокус": ВСУ не хватает людей и техники на Красноармейском направлении

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов, заявил военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта.
Ранее в понедельник генштаб ВСУ вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на красноармейском направлении.
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"Ситуация очень тяжелая, очень не хватает людей. Нас осталось очень мало тех, кто может выйти на позиции. У меня в роте три человека, у других также — по три-четыре. Кроме этого, техники вообще нет... Также у нас очень мало снарядов, у противника гораздо больше", — приводит слова украинского военного украинское издание "Фокус".
По его словам, ВС РФ очень быстро продвигаются вперед.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаКиевКрасноармейскВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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