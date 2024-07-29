https://ria.ru/20240729/ukraine-1962728986.html
Депутат Рады потребовал отставки Сырского
Депутат Рады потребовал отставки Сырского - РИА Новости, 29.07.2024
Депутат Рады потребовал отставки Сырского
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* требует отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего украинскими войсками и привлечения к уголовной... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:16
2024-07-29T16:16
2024-07-29T16:16
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* требует отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего украинскими войсками и привлечения к уголовной ответственности экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Владимир Зеленский в конце июня уволил с должности командующего объединенными силами ВСУ Содоля и назначил на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. Позже издание "Украинская правда" писало, что госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия Содоля на харьковском направлении. "Главком напрямую подчинен верховному главнокомандующему. Верховный - Владимир Зеленский. Мы не можем сидеть и говорить, что во всем виноват Сырский. Во всем виноват тот, кто его назначил и тот, кто продолжает потакать этой касте генералов в армии. Нам нужны новые лица. Новое войско. Если мы не изменимся - умрем. Сырский должен уйти. Содоль должен быть за решеткой", - написал в своем Telegram-канале Гончаренко*. Так он отреагировал на обращение украинских военных к Зеленскому и Сырскому с требованием не снимать с должности командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова.* Физическое лицо, признанное в России террористом-экстремистом
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады потребовал отставки Сырского
Депутат Рады Гончаренко потребовал отставки главкома ВСУ Сырского
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* требует отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего украинскими войсками и привлечения к уголовной ответственности экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Владимир Зеленский в конце июня уволил с должности командующего объединенными силами ВСУ Содоля и назначил на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. Позже издание "Украинская правда" писало, что госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия Содоля на харьковском направлении.
"Главком напрямую подчинен верховному главнокомандующему. Верховный - Владимир Зеленский. Мы не можем сидеть и говорить, что во всем виноват Сырский. Во всем виноват тот, кто его назначил и тот, кто продолжает потакать этой касте генералов в армии. Нам нужны новые лица. Новое войско. Если мы не изменимся - умрем. Сырский должен уйти. Содоль должен быть за решеткой", - написал в своем Telegram-канале Гончаренко*.
Так он отреагировал на обращение украинских военных к Зеленскому и Сырскому с требованием не снимать с должности командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова.
* Физическое лицо, признанное в России террористом-экстремистом