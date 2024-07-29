https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html

"Поставил крест". Стало известно, что разочаровало Украину

"Поставил крест". Стало известно, что разочаровало Украину - РИА Новости, 29.07.2024

"Поставил крест". Стало известно, что разочаровало Украину

Украина разочарована из-за нежелания западных союзников разрешить ей применять ракеты большей дальности для нанесения ударов вглубь России, заявил британский... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:14

2024-07-29T23:14

2024-07-29T23:14

специальная военная операция на украине

украина

су-25

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина разочарована из-за нежелания западных союзников разрешить ей применять ракеты большей дальности для нанесения ударов вглубь России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несмотря на многочисленные споры и внутренние дискуссии по этому поводу, эта идея (наносить удары вглубь России при помощи западных ракет большей дальности. — Прим. ред.) на данный момент отложена в сторону. Очевидно, что украинцы глубоко разочарованы и озадачены тем, почему Запад якобы поставил крест на этой идее", — отметил он.По словам эксперта, даже такие удары, если бы их разрешили, сами по себе радикально не изменили бы военную ситуацию на украинском театре военных действий. Меркурис пояснил, что российские войска обладают преимуществом по всем показателям: у них больше танков, БМП, снарядов, артиллерийских орудий и беспилотников."Они продвигаются вперед они становятся все более продвинутыми в БПЛА они, вероятно, обгоняют украинцев в этой области, а также в системах противовоздушной обороны", — резюмировал он.По данным Минобороны от понедельника, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Кроме того, ВС России уничтожили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html

https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html

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украина, су-25, россия