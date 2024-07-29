Коррупция препятствует присоединению Украины к ЕС, сообщили западные СМИ
Foreign Policy: Киеву предстоят долгие реформы до принятия в западное сообщество
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украине предстоит долгий путь реформ, прежде чем ее могло бы принять "западное сообщество", включая НАТО и ЕС, этому препятствуют коррупция, отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами и ограниченная прозрачность, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Пентагоне.
Издание называет коррупцию одной из основных проблем Украины. По его мнению, несмотря на шаги Киева по борьбе с этой проблемой, страна еще очень далека от готовности к вступлению в "западное сообщество". Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в беседе с Foreign Policy, что коррупция, "отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами и ограниченная прозрачность" в государственных учреждениях Украины являются серьезными препятствиями для ее присоединения к НАТО или ЕС.
"Особую обеспокоенность вызывают оборонные закупки. Были случаи, когда мы наблюдали выгодное распределение контрактов среди людей, близких к определенным лидерам", - заявил изданию неназванный чиновник.
Чиновник добавил, что. хотя Украина движется "по восходящей траектории" реформ, она не станет членом НАТО, если не будет относиться к этим реформам серьезно.
Foreign Policy отмечает, что эксперты НАТО помогли Киеву внедрить ведомственные инструменты для борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок. Однако, по оценкам издания, украинское правительство действует медленнее, чем ожидает ЕС, даже когда дело доходит до "реформирования внутренних правоохранительных органов". Согласно статье, кабмин Украины еще не утвердил план действий по реформированию правоохранительных органов, разработанный украинскими чиновниками и представителями консультативной миссии Евросоюза.
"План действий еще должен быть одобрен кабинетом министров Украины. МВД должно подать документ на утверждение в кабинет министров Украины. Реализация начнется после одобрения, поэтому на данный момент никаких шагов еще не сделано", - рассказал изданию глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Издание также приводит слова украинского общественного деятеля и основателя "Киевского центра против коррупции" Елены Галушки, заявившей, что в стране еще не создан новый суд для рассмотрения дел против центральных органов власти. Издание также приводит мнение неназванного активиста о том, что многие в судебной системе Украины "сопротивляются более строгим процедурам" проверки.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.