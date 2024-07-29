Рейтинг@Mail.ru
Коррупция препятствует присоединению Украины к ЕС, сообщили западные СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962797394.html
Коррупция препятствует присоединению Украины к ЕС, сообщили западные СМИ
Коррупция препятствует присоединению Украины к ЕС, сообщили западные СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
Коррупция препятствует присоединению Украины к ЕС, сообщили западные СМИ
Украине предстоит долгий путь реформ, прежде чем ее могло бы принять "западное сообщество", включая НАТО и ЕС, этому препятствуют коррупция, отсутствие... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:40
2024-07-29T20:40
в мире
украина
ярослав юрчишин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украине предстоит долгий путь реформ, прежде чем ее могло бы принять "западное сообщество", включая НАТО и ЕС, этому препятствуют коррупция, отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами и ограниченная прозрачность, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Пентагоне. Издание называет коррупцию одной из основных проблем Украины. По его мнению, несмотря на шаги Киева по борьбе с этой проблемой, страна еще очень далека от готовности к вступлению в "западное сообщество". Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в беседе с Foreign Policy, что коррупция, "отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами и ограниченная прозрачность" в государственных учреждениях Украины являются серьезными препятствиями для ее присоединения к НАТО или ЕС. "Особую обеспокоенность вызывают оборонные закупки. Были случаи, когда мы наблюдали выгодное распределение контрактов среди людей, близких к определенным лидерам", - заявил изданию неназванный чиновник. Чиновник добавил, что. хотя Украина движется "по восходящей траектории" реформ, она не станет членом НАТО, если не будет относиться к этим реформам серьезно. Foreign Policy отмечает, что эксперты НАТО помогли Киеву внедрить ведомственные инструменты для борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок. Однако, по оценкам издания, украинское правительство действует медленнее, чем ожидает ЕС, даже когда дело доходит до "реформирования внутренних правоохранительных органов". Согласно статье, кабмин Украины еще не утвердил план действий по реформированию правоохранительных органов, разработанный украинскими чиновниками и представителями консультативной миссии Евросоюза. "План действий еще должен быть одобрен кабинетом министров Украины. МВД должно подать документ на утверждение в кабинет министров Украины. Реализация начнется после одобрения, поэтому на данный момент никаких шагов еще не сделано", - рассказал изданию глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Издание также приводит слова украинского общественного деятеля и основателя "Киевского центра против коррупции" Елены Галушки, заявившей, что в стране еще не создан новый суд для рассмотрения дел против центральных органов власти. Издание также приводит мнение неназванного активиста о том, что многие в судебной системе Украины "сопротивляются более строгим процедурам" проверки. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962406770.html
https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html
https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ярослав юрчишин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Ярослав Юрчишин, НАТО, Евросоюз
Коррупция препятствует присоединению Украины к ЕС, сообщили западные СМИ

Foreign Policy: Киеву предстоят долгие реформы до принятия в западное сообщество

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украине предстоит долгий путь реформ, прежде чем ее могло бы принять "западное сообщество", включая НАТО и ЕС, этому препятствуют коррупция, отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами и ограниченная прозрачность, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Пентагоне.
Издание называет коррупцию одной из основных проблем Украины. По его мнению, несмотря на шаги Киева по борьбе с этой проблемой, страна еще очень далека от готовности к вступлению в "западное сообщество". Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в беседе с Foreign Policy, что коррупция, "отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами и ограниченная прозрачность" в государственных учреждениях Украины являются серьезными препятствиями для ее присоединения к НАТО или ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС
27 июля, 18:02
"Особую обеспокоенность вызывают оборонные закупки. Были случаи, когда мы наблюдали выгодное распределение контрактов среди людей, близких к определенным лидерам", - заявил изданию неназванный чиновник.
Чиновник добавил, что. хотя Украина движется "по восходящей траектории" реформ, она не станет членом НАТО, если не будет относиться к этим реформам серьезно.
Foreign Policy отмечает, что эксперты НАТО помогли Киеву внедрить ведомственные инструменты для борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок. Однако, по оценкам издания, украинское правительство действует медленнее, чем ожидает ЕС, даже когда дело доходит до "реформирования внутренних правоохранительных органов". Согласно статье, кабмин Украины еще не утвердил план действий по реформированию правоохранительных органов, разработанный украинскими чиновниками и представителями консультативной миссии Евросоюза.
"План действий еще должен быть одобрен кабинетом министров Украины. МВД должно подать документ на утверждение в кабинет министров Украины. Реализация начнется после одобрения, поэтому на данный момент никаких шагов еще не сделано", - рассказал изданию глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Будет очень тяжело". Запад нашел способ избавиться от украинцев
Вчера, 08:00
Издание также приводит слова украинского общественного деятеля и основателя "Киевского центра против коррупции" Елены Галушки, заявившей, что в стране еще не создан новый суд для рассмотрения дел против центральных органов власти. Издание также приводит мнение неназванного активиста о том, что многие в судебной системе Украины "сопротивляются более строгим процедурам" проверки.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Этого так не оставим". Ближайший союзник выдвинул Киеву ультиматум
26 июля, 08:00
 
В миреУкраинаЯрослав ЮрчишинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала