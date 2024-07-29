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В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 29.07.2024 (обновлено: 22:30 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины - РИА Новости, 29.07.2024
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине, допустил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:14
2024-07-29T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине, допустил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Сейчас ситуация на Украине такова, что русские практически победили Украину, и поэтому у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности", — отметил он.По словам эксперта, последнее время российские войска продвигаются быстрее, чем ожидали на Западе. При этом все больше и больше украинских частей сдаются в плен, добавил Макговерн."В ближайшие шесть месяцев, если хотите, будет ли там действительно пик нестабильности или возможность крушения для столкновения, потому что Украина катится в пропасть", — резюмирует аналитик.Ранее в июне в первый день ПМЭФ Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.
https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Владимир Путин, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Макговерн: США могут применить ядерное оружие из-за поражения на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине, допустил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Сейчас ситуация на Украине такова, что русские практически победили Украину, и поэтому у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности", — отметил он.
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По словам эксперта, последнее время российские войска продвигаются быстрее, чем ожидали на Западе. При этом все больше и больше украинских частей сдаются в плен, добавил Макговерн.
"В ближайшие шесть месяцев, если хотите, будет ли там действительно пик нестабильности или возможность крушения для столкновения, потому что Украина катится в пропасть", — резюмирует аналитик.
Ранее в июне в первый день ПМЭФ Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваВладимир ПутинРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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