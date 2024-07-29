https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины - РИА Новости, 29.07.2024

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине, допустил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:14

2024-07-29T20:14

2024-07-29T22:30

специальная военная операция на украине

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владимир путин

рэй макговерн

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине, допустил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Сейчас ситуация на Украине такова, что русские практически победили Украину, и поэтому у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности", — отметил он.По словам эксперта, последнее время российские войска продвигаются быстрее, чем ожидали на Западе. При этом все больше и больше украинских частей сдаются в плен, добавил Макговерн."В ближайшие шесть месяцев, если хотите, будет ли там действительно пик нестабильности или возможность крушения для столкновения, потому что Украина катится в пропасть", — резюмирует аналитик.Ранее в июне в первый день ПМЭФ Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.

https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html

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