Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.07.2024
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:22
2024-07-29T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f177eb74eefa50e2cb0c0654a2dd3010.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина даже с западной помощью не может переломить ход конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Общая картина ясна, битва разворачивается не в пользу Украины, и, повторюсь еще раз, кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию. На самом деле, я пойду дальше: я скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ недостаточно зенитных ракет, снарядов и танков. При этом Меркурис заметил, что даже западная авиация не смогла бы повлиять на ход конфликта."Я говорю это с полным пониманием и знанием того, что, если бы такое произошло, мы оказались бы в катастрофическом кризисе, который очень близко подвел бы нас к мировой войне", — резюмировал аналитик.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html
https://ria.ru/20240729/podpole-1962172187.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055302_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0cab932d20e69c622efd0acc08f10539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Меркурис: Запад ничего не может сделать, чтобы спасти ВСУ на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина даже с западной помощью не может переломить ход конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Общая картина ясна, битва разворачивается не в пользу Украины, и, повторюсь еще раз, кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию. На самом деле, я пойду дальше: я скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию", — отметил он.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России
Вчера, 15:07
По словам эксперта, у ВСУ недостаточно зенитных ракет, снарядов и танков. При этом Меркурис заметил, что даже западная авиация не смогла бы повлиять на ход конфликта.
"Я говорю это с полным пониманием и знанием того, что, если бы такое произошло, мы оказались бы в катастрофическом кризисе, который очень близко подвел бы нас к мировой войне", — резюмировал аналитик.
По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Мы есть везде". Как работает пророссийское подполье на Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала