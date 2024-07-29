https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.07.2024
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:22
2024-07-29T16:22
2024-07-29T16:22
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина даже с западной помощью не может переломить ход конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Общая картина ясна, битва разворачивается не в пользу Украины, и, повторюсь еще раз, кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию. На самом деле, я пойду дальше: я скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ недостаточно зенитных ракет, снарядов и танков. При этом Меркурис заметил, что даже западная авиация не смогла бы повлиять на ход конфликта."Я говорю это с полным пониманием и знанием того, что, если бы такое произошло, мы оказались бы в катастрофическом кризисе, который очень близко подвел бы нас к мировой войне", — резюмировал аналитик.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Ничего не может сделать". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Меркурис: Запад ничего не может сделать, чтобы спасти ВСУ на фронте
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Украина даже с западной помощью не может переломить ход конфликта,
заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Общая картина ясна, битва разворачивается не в пользу Украины, и, повторюсь еще раз, кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию. На самом деле, я пойду дальше: я скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию", — отметил он.
По словам эксперта, у ВСУ
недостаточно зенитных ракет, снарядов и танков. При этом Меркурис заметил, что даже западная авиация не смогла бы повлиять на ход конфликта.
"Я говорю это с полным пониманием и знанием того, что, если бы такое произошло, мы оказались бы в катастрофическом кризисе, который очень близко подвел бы нас к мировой войне", — резюмировал аналитик.
По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.