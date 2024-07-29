На Западе понимают, что Украина не сможет вернуть территории, пишут СМИ
FT: союзники Киева, понимают, что Украина вряд ли вернет территории силой
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина вряд ли сможет вернуть территории с помощью боевых действий, украинцы и их западные сторонники понимают это, но не признают публично, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"При нынешнем положении дел маловероятно, что Киеву удастся вернуть всю свою территорию силой оружия. Украинцы и их главные западные сторонники знают это, хотя и не признают публично", - говорится в публикации.
Как отмечает Рахман, территориальные уступки в обмен на мир находят определенную поддержку среди украинской общественности, но это все еще не позиция большинства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.