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На Западе понимают, что Украина не сможет вернуть территории, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 29.07.2024 (обновлено: 15:51 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962721701.html
На Западе понимают, что Украина не сможет вернуть территории, пишут СМИ
На Западе понимают, что Украина не сможет вернуть территории, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
На Западе понимают, что Украина не сможет вернуть территории, пишут СМИ
Украина вряд ли сможет вернуть территории с помощью боевых действий, украинцы и их западные сторонники понимают это, но не признают публично, пишет колумнист... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:50
2024-07-29T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
запад
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина вряд ли сможет вернуть территории с помощью боевых действий, украинцы и их западные сторонники понимают это, но не признают публично, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "При нынешнем положении дел маловероятно, что Киеву удастся вернуть всю свою территорию силой оружия. Украинцы и их главные западные сторонники знают это, хотя и не признают публично", - говорится в публикации. Как отмечает Рахман, территориальные уступки в обмен на мир находят определенную поддержку среди украинской общественности, но это все еще не позиция большинства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961702816.html
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в мире, украина, нато, запад, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Запад, Вооруженные силы Украины
На Западе понимают, что Украина не сможет вернуть территории, пишут СМИ

FT: союзники Киева, понимают, что Украина вряд ли вернет территории силой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина вряд ли сможет вернуть территории с помощью боевых действий, украинцы и их западные сторонники понимают это, но не признают публично, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"При нынешнем положении дел маловероятно, что Киеву удастся вернуть всю свою территорию силой оружия. Украинцы и их главные западные сторонники знают это, хотя и не признают публично", - говорится в публикации.
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Как отмечает Рахман, территориальные уступки в обмен на мир находят определенную поддержку среди украинской общественности, но это все еще не позиция большинства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЗападВооруженные силы Украины
 
 
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