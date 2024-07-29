В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск
Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в намеренном ослаблении ДШВ
© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск (ДШВ), а также в попытке превратить их в пехоту.
Депутат написала, что "фракция сухопутных генералов во главе с главнокомандующим ВСУ Сырским" начала кампанию "по ослаблению и нивелированию десантно-штурмовых войск". По ее словам, корпус десантно-штурмовых войск переименовали в корпус быстрого реагирования, чтобы дальше перевести в сухопутные войска.
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"Вообще бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках", - написал она.
Безуглая отметила, что для этого руководящий состав десантных бригад выводят из коллективов и отправляют по одному в сухопутные бригады. При этом она добавила, что центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, при этом десантно-штурмовые бригады отправляют на самые горячие и сложные направления.
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