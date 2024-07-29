Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 29.07.2024 (обновлено: 15:41 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962719054.html
В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск
В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск - РИА Новости, 29.07.2024
В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:40
2024-07-29T15:41
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск (ДШВ), а также в попытке превратить их в пехоту. Депутат написала, что "фракция сухопутных генералов во главе с главнокомандующим ВСУ Сырским" начала кампанию "по ослаблению и нивелированию десантно-штурмовых войск". По ее словам, корпус десантно-штурмовых войск переименовали в корпус быстрого реагирования, чтобы дальше перевести в сухопутные войска. "Вообще бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках", - написал она. Безуглая отметила, что для этого руководящий состав десантных бригад выводят из коллективов и отправляют по одному в сухопутные бригады. При этом она добавила, что центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, при этом десантно-штурмовые бригады отправляют на самые горячие и сложные направления.
https://ria.ru/20240725/rossiya-1961964652.html
https://radiosputnik.ru/20240720/vsu-1960973727.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_7bb93a8a7fc04dd72ad85be3539ba153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск

Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в намеренном ослаблении ДШВ

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск (ДШВ), а также в попытке превратить их в пехоту.
Депутат написала, что "фракция сухопутных генералов во главе с главнокомандующим ВСУ Сырским" начала кампанию "по ослаблению и нивелированию десантно-штурмовых войск". По ее словам, корпус десантно-штурмовых войск переименовали в корпус быстрого реагирования, чтобы дальше перевести в сухопутные войска.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Сырский уже знает". На Западе сделали тревожное заявление о России
25 июля, 15:35
«
"Вообще бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках", - написал она.
Безуглая отметила, что для этого руководящий состав десантных бригад выводят из коллективов и отправляют по одному в сухопутные бригады. При этом она добавила, что центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, при этом десантно-штурмовые бригады отправляют на самые горячие и сложные направления.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
"Это не преступление?" В Киеве предъявили обвинения Сырскому
20 июля, 21:45
 
Александр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала