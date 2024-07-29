https://ria.ru/20240729/ukraina-1962719054.html

В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск

В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск - РИА Новости, 29.07.2024

В Раде обвинили Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:40

2024-07-29T15:40

2024-07-29T15:41

александр сырский

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в намеренном ослаблении десантно-штурмовых войск (ДШВ), а также в попытке превратить их в пехоту. Депутат написала, что "фракция сухопутных генералов во главе с главнокомандующим ВСУ Сырским" начала кампанию "по ослаблению и нивелированию десантно-штурмовых войск". По ее словам, корпус десантно-штурмовых войск переименовали в корпус быстрого реагирования, чтобы дальше перевести в сухопутные войска. "Вообще бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках", - написал она. Безуглая отметила, что для этого руководящий состав десантных бригад выводят из коллективов и отправляют по одному в сухопутные бригады. При этом она добавила, что центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, при этом десантно-штурмовые бригады отправляют на самые горячие и сложные направления.

https://ria.ru/20240725/rossiya-1961964652.html

https://radiosputnik.ru/20240720/vsu-1960973727.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр сырский, вооруженные силы украины, украина