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В Верховной раде выступили за скорейшие переговоры с Россией - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 29.07.2024 (обновлено: 16:32 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962691148.html
В Верховной раде выступили за скорейшие переговоры с Россией
В Верховной раде выступили за скорейшие переговоры с Россией - РИА Новости, 29.07.2024
В Верховной раде выступили за скорейшие переговоры с Россией
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью украинскому изданию The Тelegraf выступил за скорейшее начало переговоров с Москвой ради завершения военного... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:10
2024-07-29T16:32
специальная военная операция на украине
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украина
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верховная рада украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью украинскому изданию The Тelegraf выступил за скорейшее начало переговоров с Москвой ради завершения военного конфликта."Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны — это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах", — сказал он. По словам депутата, любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Поэтому, считает он, для украинцев было бы лучше, чтобы переговоры начались как можно скорее, потому что переговоры это процесс, который может длиться очень долго. Неделю назад Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию..
https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
В Верховной раде выступили за скорейшие переговоры с Россией

Депутат Рады Дмитрук выступил за переговоры с Россией ради завершения конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью украинскому изданию The Тelegraf выступил за скорейшее начало переговоров с Москвой ради завершения военного конфликта.
"Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны — это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах", — сказал он.
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По словам депутата, любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Поэтому, считает он, для украинцев было бы лучше, чтобы переговоры начались как можно скорее, потому что переговоры это процесс, который может длиться очень долго.
Неделю назад Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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