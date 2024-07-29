В Верховной раде выступили за скорейшие переговоры с Россией
Депутат Рады Дмитрук выступил за переговоры с Россией ради завершения конфликта
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью украинскому изданию The Тelegraf выступил за скорейшее начало переговоров с Москвой ради завершения военного конфликта.
"Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны — это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах", — сказал он.
По словам депутата, любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Поэтому, считает он, для украинцев было бы лучше, чтобы переговоры начались как можно скорее, потому что переговоры это процесс, который может длиться очень долго.
Неделю назад Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00
.