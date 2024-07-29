https://ria.ru/20240729/ukraina-1962615709.html

Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз

Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз - РИА Новости, 29.07.2024

Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз

Мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал украинцев готовиться к еще более напряженной ситуации с электроэнергией, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:53

2024-07-29T09:53

2024-07-29T09:58

украина

жкх

днепропетровск

россия

борис филатов

герман галущенко

дмитрий песков

страна.ua

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал украинцев готовиться к еще более напряженной ситуации с электроэнергией, его слова приводит Страна.ua."Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии", — сказал он.Он объяснил, что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это большая проблема.Ранее британская Financial Times писала, что миллионы украинцев ожидает "холодная темная зима" из-за уничтоженной энергосистемы в стране.В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, в свою очередь, заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, и первая зима на Украине без отключений света возможна будет только в 2027 или 2028 году.Удары по украинской инфраструктуре армия России начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959979700.html

украина

днепропетровск

россия

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