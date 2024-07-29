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Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз - РИА Новости, 29.07.2024
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09:53 29.07.2024 (обновлено: 09:58 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962615709.html
Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз
Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз - РИА Новости, 29.07.2024
Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз
Мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал украинцев готовиться к еще более напряженной ситуации с электроэнергией, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:53
2024-07-29T09:58
украина
жкх
днепропетровск
россия
борис филатов
герман галущенко
дмитрий песков
страна.ua
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал украинцев готовиться к еще более напряженной ситуации с электроэнергией, его слова приводит Страна.ua."Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии", — сказал он.Он объяснил, что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это большая проблема.Ранее британская Financial Times писала, что миллионы украинцев ожидает "холодная темная зима" из-за уничтоженной энергосистемы в стране.В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, в свою очередь, заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, и первая зима на Украине без отключений света возможна будет только в 2027 или 2028 году.Удары по украинской инфраструктуре армия России начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html
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украина, жкх, днепропетровск, россия, борис филатов, герман галущенко, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Украина, ЖКХ, Днепропетровск, Россия, Борис Филатов, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Нужно готовиться. На Украине сделали пугающий прогноз

Мэр Днепропетровска Филатов призвал готовиться к графикам включения света

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал украинцев готовиться к еще более напряженной ситуации с электроэнергией, его слова приводит Страна.ua.
"Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии", — сказал он.
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Он объяснил, что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это большая проблема.
Ранее британская Financial Times писала, что миллионы украинцев ожидает "холодная темная зима" из-за уничтоженной энергосистемы в стране.
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, в свою очередь, заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, и первая зима на Украине без отключений света возможна будет только в 2027 или 2028 году.
Удары по украинской инфраструктуре армия России начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
УкраинаЖКХДнепропетровскРоссияБорис ФилатовГерман ГалущенкоДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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