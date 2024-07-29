https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html

"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины

"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 29.07.2024

"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины

США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:30

2024-07-29T05:30

2024-07-29T10:35

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest."Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам. Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине", — говорится в статье.По словам эксперта, американцев возмущает отношение Киева к миллиардным долгам перед западными кредиторами. Украине придется погасить все старые, прежде чем рассчитывать на помощь в восстановлении, отметил Приморак.Как ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.

https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html

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в мире, украина, америка, киев, всемирный банк