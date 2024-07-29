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"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 29.07.2024 (обновлено: 10:35 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html
"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины
"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 29.07.2024
"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины
США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:30
2024-07-29T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
америка
киев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest."Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам. Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине", — говорится в статье.По словам эксперта, американцев возмущает отношение Киева к миллиардным долгам перед западными кредиторами. Украине придется погасить все старые, прежде чем рассчитывать на помощь в восстановлении, отметил Приморак.Как ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.
https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html
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в мире, украина, америка, киев, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Америка, Киев, Всемирный банк
"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины

NI: американцы не готовы платить за восстановление Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.
"Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам. Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине", — говорится в статье.
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По словам эксперта, американцев возмущает отношение Киева к миллиардным долгам перед западными кредиторами. Украине придется погасить все старые, прежде чем рассчитывать на помощь в восстановлении, отметил Приморак.
Как ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.
По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.
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