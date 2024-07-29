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"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:25 29.07.2024 (обновлено: 04:29 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:25
2024-07-29T04:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times."Удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до того, как они вступят в бой. Они говорят о проблемах, с которыми сталкивается Украина при подготовке к развертыванию этой сложной машины", — говорится в статье.Кроме того, как отметили в NYT, Украина испытывает острую нехватку как квалифицированных пилотов, так и обученных техников для обслуживания американской машины."F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением &lt;...&gt; как на земле, так и воздухе", — приводит издание слова военного аналитика Хантера Столла. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html
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в мире, украина, россия, f-16, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, F-16, США
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

NYT: F-16 столкнутся с проблемами из-за ударов России и нехватки экипажей

© Министерство обороны РФ"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео
Искандер нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Министерство обороны РФ
"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times.
"Удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до того, как они вступят в бой. Они говорят о проблемах, с которыми сталкивается Украина при подготовке к развертыванию этой сложной машины", — говорится в статье.
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Кроме того, как отметили в NYT, Украина испытывает острую нехватку как квалифицированных пилотов, так и обученных техников для обслуживания американской машины.
«
"F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением <...> как на земле, так и воздухе", — приводит издание слова военного аналитика Хантера Столла.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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