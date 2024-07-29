https://ria.ru/20240729/uchastnik-1962715245.html

Участник массовой драки в Йошкар-Оле получил два года колонии

Участник массовой драки в Йошкар-Оле получил два года колонии - РИА Новости, 29.07.2024

Участник массовой драки в Йошкар-Оле получил два года колонии

Участник массовой драки в Йошкар-Оле, который при попытке скрыться на машине наехал на полицейского, осужден на 2 года колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:30

2024-07-29T15:30

2024-07-29T15:30

происшествия

йошкар-ола

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Участник массовой драки в Йошкар-Оле, который при попытке скрыться на машине наехал на полицейского, осужден на 2 года колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. Следствием и судом установлено, что вечером 15 октября 2023 года в отдел полиции поступило сообщение о готовящейся массовой драке на территории Йошкар-Олы. С целью обеспечения общественной безопасности к месту планируемого совершения драки прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Один из участников драки, пытаясь скрыться, совершил наезд на одного из полицейских. Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Марий Эл, решением суда удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного в пользу потерпевшего морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948149375.html

https://ria.ru/20240728/kontrol-1962451756.html

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происшествия, йошкар-ола, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)