https://ria.ru/20240729/tula-1962759271.html
В Туле обрушилась часть стены в школе
В Туле обрушилась часть стены в школе - РИА Новости, 29.07.2024
В Туле обрушилась часть стены в школе
Часть торцевой стены здания школы в Туле обрушилась в результате попадания влаги под штукатурный слой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:37
2024-07-29T17:37
2024-07-29T17:37
происшествия
тула
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ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Часть торцевой стены здания школы в Туле обрушилась в результате попадания влаги под штукатурный слой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Фотографии обрушения второго этажа МБОУ "Центр образования № 6" появились в социальных сетях. "По информации управления образования администрации города Тулы, в структурном подразделении МБОУ "Центр образования № 6", расположенном по адресу: Тула, поселок Косая гора, улица Гагарина, дом 3, произошло повреждение штукатурного слоя и части кладки фасада на торцевой стене здания школы в результате попадания влаги под штукатурный слой", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что экспертная организация обследовала здание, а также выдала техническое заключение и проектное решение на проведение ремонтно-восстановительных работ. Восстановить штукатурный слой и часть кладки фасада планируют до 1 сентября 2024 года. Работы уже ведутся.
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тула
В Туле обрушилась часть стены в школе
Часть стены школы в Туле обрушилась из-за попадания влаги под штукатурный слой
ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Часть торцевой стены здания школы в Туле обрушилась в результате попадания влаги под штукатурный слой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Фотографии обрушения второго этажа МБОУ "Центр образования № 6" появились в социальных сетях.
"По информации управления образования администрации города Тулы, в структурном подразделении МБОУ "Центр образования № 6", расположенном по адресу: Тула, поселок Косая гора, улица Гагарина, дом 3, произошло повреждение штукатурного слоя и части кладки фасада на торцевой стене здания школы в результате попадания влаги под штукатурный слой", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что экспертная организация обследовала здание, а также выдала техническое заключение и проектное решение на проведение ремонтно-восстановительных работ. Восстановить штукатурный слой и часть кладки фасада планируют до 1 сентября 2024 года. Работы уже ведутся.