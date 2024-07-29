https://ria.ru/20240729/tula-1962759271.html

В Туле обрушилась часть стены в школе

В Туле обрушилась часть стены в школе - РИА Новости, 29.07.2024

В Туле обрушилась часть стены в школе

Часть торцевой стены здания школы в Туле обрушилась в результате попадания влаги под штукатурный слой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:37

2024-07-29T17:37

2024-07-29T17:37

происшествия

тула

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ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Часть торцевой стены здания школы в Туле обрушилась в результате попадания влаги под штукатурный слой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Фотографии обрушения второго этажа МБОУ "Центр образования № 6" появились в социальных сетях. "По информации управления образования администрации города Тулы, в структурном подразделении МБОУ "Центр образования № 6", расположенном по адресу: Тула, поселок Косая гора, улица Гагарина, дом 3, произошло повреждение штукатурного слоя и части кладки фасада на торцевой стене здания школы в результате попадания влаги под штукатурный слой", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что экспертная организация обследовала здание, а также выдала техническое заключение и проектное решение на проведение ремонтно-восстановительных работ. Восстановить штукатурный слой и часть кладки фасада планируют до 1 сентября 2024 года. Работы уже ведутся.

https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула