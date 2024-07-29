https://ria.ru/20240729/tsentr-1962574158.html

Ефимов: в московских Текстильщиках возле метро построят новый ТРЦ

Ефимов: в московских Текстильщиках возле метро построят новый ТРЦ - РИА Новости, 29.07.2024

Ефимов: в московских Текстильщиках возле метро построят новый ТРЦ

В московском районе Текстильщики возле одноименной станции метро за счет частного инвестора будет построен новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ), участок... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:05

2024-07-29T14:05

2024-07-29T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 июля - РИА Новости. В московском районе Текстильщики возле одноименной станции метро за счет частного инвестора будет построен новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ), участок для этого масштабного инвестиционного проекта уже выделен, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около станции метро "Текстильщики" будет реализован масштабный инвестиционный проект. Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участок на Люблинской улице, владение 6А, площадью почти 0,5 гектара для возведения ТРЦ был арендован на пять лет. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты.Сообщается также, что за январь-июнь 2024 года власти Москвы выделили почти 170 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов, благодаря чему в столице появятся новые образовательные учреждения, спорткомплексы, коммерческие и промышленные объекты общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20240728/moskva-1962366598.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы