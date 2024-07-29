https://ria.ru/20240729/trevoga-1962578278.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.07.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T00:22
2024-07-29T00:22
2024-07-29T00:24
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу