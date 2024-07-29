Трамп даст показания как потерпевший по делу о покушении
ФБР: Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении, сообщил представитель ФБР.
"Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего", - сообщил высокопоставленный представитель бюро в ходе специального брифинга.
ФБР провело уже более 400 опросов в рамках расследования, сообщил представитель ведомства. Как отметили в бюро, стрелявший в Трампа был "чрезвычайно умен", не очень общителен и контактировал в основном с ближайшими родственниками. По словам представителя ведомства, подозреваемый "искал информацию о создании самодельных взрывных устройств и об электростанциях".
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.