https://ria.ru/20240729/titov-1962646650.html

Путин освободил Титова от должности замглавы МИД

Путин освободил Титова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 29.07.2024

Путин освободил Титова от должности замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:08

2024-07-29T12:08

2024-07-29T15:20

россия

политика

владимир титов

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Титова Владимира Геннадьевича от должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.Владимир Титов курировал в МИД отношения с европейскими странами и административные вопросы. Он родился в 1958 году, в 1980-м окончил МГИМО, владеет английским и шведским языками.В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997-1999-м — директором Второго Европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004-2005-м возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005-2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, а в апреле 2013-го назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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россия, политика, владимир титов, владимир путин