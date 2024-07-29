https://ria.ru/20240729/tiramisu-1962626023.html

В Италии умер кондитер, придумавший десерт "тирамису", пишут СМИ

В Италии умер кондитер, придумавший десерт "тирамису", пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

В Италии умер кондитер, придумавший десерт "тирамису", пишут СМИ

Итальянский кондитер Роберто Лингуанотто, придумавший знаменитый десерт "тирамису", скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:45

2024-07-29T10:45

2024-07-29T10:56

италия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Итальянский кондитер Роберто Лингуанотто, придумавший знаменитый десерт "тирамису", скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Corriere della Sera. Лингуанотто разработал рецепт пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне, работая в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо на севере Италии в области Венето. В меню ресторана тирамису впервые появился в 1972 году. Считается, что Лингуанотто работал в тесном сотрудничестве с женой владельца заведения по имени Альба Кампеола, которая еще в 1950-х годах придумала десерт из кофе и яичного крема. Лингуанотто заменил яичный крем на маскарпоне: так родился тирамису. Версия десерта Лингуанотто закреплена в нотариальном акте составленном тремя членами Итальянской академии кулинарии из Тревизо, отмечает издание. Президент региона Лука Дзайя выразил соболезнования в связи с кончиной кондитера, назвав его посланником "нашего флагманского десерта, который является кулинарным совершенством, признанным во всем мире".

https://ria.ru/20240111/deserty-1920813504.html

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италия