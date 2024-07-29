https://ria.ru/20240729/timati-1962718439.html

Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries

Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries - РИА Новости, 29.07.2024

Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что в ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков поддерживает позицию главы семейства, а также призывает третьих... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:39

2024-07-29T15:39

2024-07-29T15:39

жилье

россия

тимати (тимур юнусов)

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

wildberries

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что в ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков поддерживает позицию главы семейства, а также призывает третьих лиц прекратить "рейдерский захват" их компании Wildberries и "вернуть жену в семью". На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук сообщил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. "Я полностью поддерживаю Владислава (Бакальчука - ред.), а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Дорогие друзья, анализируйте информацию, думайте исключительно своей головой. Я полностью поддерживаю в этом вопросе Владислава", - сказал рэпер на видео, опубликованном в Instagram*. Тимати назвал происходящее "влезанием" в чужую семью и попыткой "отжать бизнес". В начале июля Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html

https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html

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жилье, россия, тимати (тимур юнусов), татьяна бакальчук, рамзан кадыров, wildberries, ситуация вокруг wildberries