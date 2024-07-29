https://ria.ru/20240729/timati-1962718439.html
Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries
Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries - РИА Новости, 29.07.2024
Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что в ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков поддерживает позицию главы семейства, а также призывает третьих... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:39
2024-07-29T15:39
2024-07-29T15:39
жилье
россия
тимати (тимур юнусов)
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
wildberries
ситуация вокруг wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893181128_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_7d7efec47bbbaf217c06ed70aa60afcc.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что в ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков поддерживает позицию главы семейства, а также призывает третьих лиц прекратить "рейдерский захват" их компании Wildberries и "вернуть жену в семью". На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук сообщил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. "Я полностью поддерживаю Владислава (Бакальчука - ред.), а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Дорогие друзья, анализируйте информацию, думайте исключительно своей головой. Я полностью поддерживаю в этом вопросе Владислава", - сказал рэпер на видео, опубликованном в Instagram*. Тимати назвал происходящее "влезанием" в чужую семью и попыткой "отжать бизнес". В начале июля Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893181128_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6f7c930c91be36d7dad3c6841688af62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, тимати (тимур юнусов), татьяна бакальчук, рамзан кадыров, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Жилье, Россия, Тимати (Тимур Юнусов), Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries
Рэпер Тимати призвал третьих лиц прекратить рейдерский захват Wildberries
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что в ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков поддерживает позицию главы семейства, а также призывает третьих лиц прекратить "рейдерский захват" их компании Wildberries и "вернуть жену в семью".
На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук сообщил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
"Я полностью поддерживаю Владислава (Бакальчука - ред.), а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Дорогие друзья, анализируйте информацию, думайте исключительно своей головой. Я полностью поддерживаю в этом вопросе Владислава", - сказал рэпер на видео, опубликованном в Instagram*.
Тимати назвал происходящее "влезанием" в чужую семью и попыткой "отжать бизнес".
В начале июля Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.