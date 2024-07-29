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Популяция тигра в нацпарке в Приморье перестала расти - РИА Новости, 29.07.2024
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04:42 29.07.2024 (обновлено: 04:45 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/tigry-1962590494.html
Популяция тигра в нацпарке в Приморье перестала расти
Популяция тигра в нацпарке в Приморье перестала расти - РИА Новости, 29.07.2024
Популяция тигра в нацпарке в Приморье перестала расти
Рост популяции амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье остановился, вероятно, из-за достижения предельной численности для этой... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:42
2024-07-29T04:45
китай
россия
приморский край
фгбу "земля леопарда"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Рост популяции амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье остановился, вероятно, из-за достижения предельной численности для этой территории, сообщает учреждение. Отмечается, что по последним подсчетам на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых особей амурского тигра, а годом ранее на территории нацпарка отмечались 58 особей. "Стабилизация численности амурского тигра на "Земле леопарда" говорит о том, что популяция, вероятно, достигла емкости среды обитания. Эксперты предполагают, что актуальные показатели близки к максимальным для данной территории, и дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов. Темпы роста населения амурских тигров замедлились, и не исключено, что в будущем численность будет колебаться в незначительных пределах относительно текущей отметки", - говорится в сообщении. В учреждении отмечают, что в соотношении полов сохраняется оптимальный баланс– самок на 23% больше, чем самцов, что, по мнению экспертов, является одним из индикаторов благополучия популяции. Кроме того, ученые зафиксировали 8 выводков с 21 тигренком, среди них два выводка по четыре тигренка. По словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка, чтобы обеспечить долгосрочное благополучие амурских тигров, необходимо расселение молодых животных на сопредельные территории Китая и КНДР. "В целях обеспечения устойчивости популяции возможна разработка мер по созданию сети коридоров, которые соединят "Землю леопарда" с территориями соседнего Китая. Это будет способствовать предотвращению изоляции популяции, что крайне необходимо для поддержания генетического разнообразия и сохранения жизнеспособности популяции в долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240712/tigr-1959296717.html
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китай, россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", общество
Китай, Россия, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
Популяция тигра в нацпарке в Приморье перестала расти

В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье замедлился рост популяции амурского тигра

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Рост популяции амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье остановился, вероятно, из-за достижения предельной численности для этой территории, сообщает учреждение.
Отмечается, что по последним подсчетам на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых особей амурского тигра, а годом ранее на территории нацпарка отмечались 58 особей.
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"Стабилизация численности амурского тигра на "Земле леопарда" говорит о том, что популяция, вероятно, достигла емкости среды обитания. Эксперты предполагают, что актуальные показатели близки к максимальным для данной территории, и дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов. Темпы роста населения амурских тигров замедлились, и не исключено, что в будущем численность будет колебаться в незначительных пределах относительно текущей отметки", - говорится в сообщении.
В учреждении отмечают, что в соотношении полов сохраняется оптимальный баланс– самок на 23% больше, чем самцов, что, по мнению экспертов, является одним из индикаторов благополучия популяции. Кроме того, ученые зафиксировали 8 выводков с 21 тигренком, среди них два выводка по четыре тигренка.
По словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка, чтобы обеспечить долгосрочное благополучие амурских тигров, необходимо расселение молодых животных на сопредельные территории Китая и КНДР.
"В целях обеспечения устойчивости популяции возможна разработка мер по созданию сети коридоров, которые соединят "Землю леопарда" с территориями соседнего Китая. Это будет способствовать предотвращению изоляции популяции, что крайне необходимо для поддержания генетического разнообразия и сохранения жизнеспособности популяции в долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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