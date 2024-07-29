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Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу, пишут СМИ

Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу, пишут СМИ

Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу, сообщает радиостанция Radio Zet. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:45

2024-07-29T17:45

2024-07-29T17:46

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ВАРШАВА, 29 июл - РИА Новости. Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу, сообщает радиостанция Radio Zet. "Американские военные перебрасывают технику из Германии в Повидз (северо-восток Польши – ред.) - 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО", - говорится в сообщении. Уточняется, что происходящее является "частью запланированной операции по переброске военной техники армией США". "В настоящее время армия США перемещает вооружение и транспортные средства с военных баз в Германии на склады в Повидзе. Ранее они хранились на территории военного склада в Мангейме", - говорится в сообщении. Радиостанция поясняет, что склады в Повидзе примыкают к аэропорту, "что позволяет быстро перебрасывать оборудование по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости". По данным радиостанции, переброска техники продлится до конца сентября.

https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html

польша

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в мире, польша, германия, сша, нато