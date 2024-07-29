https://ria.ru/20240729/svo-1962691900.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 29.07.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:12

2024-07-29T14:12

2024-07-29T14:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили три контратаки, потери противника составили до 480 военных, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие российской группировки отразили три контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)