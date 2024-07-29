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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 29.07.2024
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14:12 29.07.2024 (обновлено: 14:26 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/svo-1962691900.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 29.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:12
2024-07-29T14:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили три контратаки, потери противника составили до 480 военных, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие российской группировки отразили три контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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харьковская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили три контратаки, потери противника составили до 480 военных, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, военнослужащие российской группировки отразили три контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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