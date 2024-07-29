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Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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14:09 29.07.2024 (обновлено: 14:14 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/svo-1962690509.html
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 220 военных, сообщило в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:09
2024-07-29T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
константиновка
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 220 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 71-йегерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Константиновка Сумской области, Старица, Охримовка, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, сумская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумская область, Константиновка
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ

МО: бойцы "Севера" отразили 5 контратак, уничтожили свыше 220 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 220 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 71-йегерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Константиновка Сумской области, Старица, Охримовка, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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