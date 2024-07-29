https://ria.ru/20240729/sudno-1962786892.html
МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с судна Argos Georgia
МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с судна Argos Georgia - РИА Новости, 29.07.2024
МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с судна Argos Georgia
Министерство иностранных дел Испании и посольство России в Мадриде совместно эвакуировали россиян, которые выжили после крушения затонувшего у Фолклендских... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:36
2024-07-29T19:36
2024-07-29T19:36
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МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании и посольство России в Мадриде совместно эвакуировали россиян, которые выжили после крушения затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, сообщил в понедельник РИА Новости посол РФ в Испании Юрий Клименко. "Двадцать второго июля у берегов Мальвинских островов произошло трагичное крушение рыболовецкого судна "Argos Georgia". Среди членов экипажа находились российские граждане, четверо из которых были спасены. Совместными усилиями Посольства в Мадриде и МИД Испании 28 июля удалось эвакуировать моряков вместе с выжившими испанцами на территорию Испании", — сказал посол. По его словам, 28 июля по прибытии испанского эвакуационного самолета на военную базу Торрехон-де-Ардос под Мадридом сотрудники посольства встретили российских моряков, затем сопроводили их в консульский отдел, который оперативно решил все организационные вопросы и документировал граждан РФ. "Символично, что это произошло в День военно-морского флота России, 29 июля в три часа дня они благополучно вылетели в Стамбул для последующего возвращения на Родину", — отметил дипломат. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в 22 июля в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE. Ранее исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик сообщил РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, ещё двое числятся пропавшими без вести, спасены четверо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим без вести.
https://ria.ru/20240726/sudno-1962213458.html
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в мире, фолклендские острова, мид испании, южная америка, россия, происшествия, юрий клименко
В мире, Фолклендские острова, МИД Испании, Южная Америка, Россия, Происшествия, Юрий Клименко
МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с судна Argos Georgia
МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с затонувшего судна
МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании и посольство России в Мадриде совместно эвакуировали россиян, которые выжили после крушения затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, сообщил в понедельник РИА Новости посол РФ в Испании Юрий Клименко.
"Двадцать второго июля у берегов Мальвинских островов произошло трагичное крушение рыболовецкого судна "Argos Georgia". Среди членов экипажа находились российские граждане, четверо из которых были спасены. Совместными усилиями Посольства в Мадриде и МИД Испании 28 июля удалось эвакуировать моряков вместе с выжившими испанцами на территорию Испании", — сказал посол.
По его словам, 28 июля по прибытии испанского эвакуационного самолета на военную базу Торрехон-де-Ардос под Мадридом сотрудники посольства встретили российских моряков, затем сопроводили их в консульский отдел, который оперативно решил все организационные вопросы и документировал граждан РФ.
"Символично, что это произошло в День военно-морского флота России, 29 июля в три часа дня они благополучно вылетели в Стамбул для последующего возвращения на Родину", — отметил дипломат.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в 22 июля в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.
Ранее исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик сообщил РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, ещё двое числятся пропавшими без вести, спасены четверо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов
, четверо живы, один числится пропавшим без вести.