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В США поддерживают идею о реформе Верховного суда, утверждает Белый дом - РИА Новости, 29.07.2024
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22:09 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sud-1962805271.html
В США поддерживают идею о реформе Верховного суда, утверждает Белый дом
В США поддерживают идею о реформе Верховного суда, утверждает Белый дом - РИА Новости, 29.07.2024
В США поддерживают идею о реформе Верховного суда, утверждает Белый дом
Многие американцы поддерживают предложение президента США Джо Байдена о реформе Верховного суда США, заявил в понедельник директор управления Белого дома по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:09
2024-07-29T22:09
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Многие американцы поддерживают предложение президента США Джо Байдена о реформе Верховного суда США, заявил в понедельник директор управления Белого дома по связям с общественностью Стив Бенджамин."В реформе Верховного суда важно то, что значительное число американцев также очень серьезно относятся к этому вопросу", - сообщил он журналистам, говоря об общественной поддержке реформы высшей судебной инстанции страны.При этом Бенджамин не стал делать прогнозов о том, сколько времени может занять одобрение реформы, если на это пойдет конгресс."Это потребует времени для принятия законодательных решений... Важно, что это требует времени. Байден не остановится. Мы будем предпринимать попытки", - добавил он.Президент США Джо Байден ранее предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно); предложил единый этический кодекс для Верховного суда; поправку к конституции о том, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования "за преступления, совершенные во время пребывания на должности".Свое видение Байден изложил в статье для Washington Post. причем побудило его к этим предложениям решение Верховного суда о частичной неприкосновенности Дональда Трампа и отмена некоторых прецедентов, в частности о праве женщин на аборты. Байден заявил, что без одобрения его инициатив штурм Капитолия может повториться, и "это только начало".Предложения Байдена в понедельник резко осудил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который назвал их "радикальными", нарушающими баланс сил и подрывающими верховенство закона, добавив, что подобные инициативы являются частью усилий Байдена и вице-президента Камалы Харрис по делегитимизации высшей инстанции. Он выразил уверенность, что эта инициатива не пройдет палату представителей.Одобрение поправки к конституции сложнейший законодательный процесс: для ее утверждения нужны голоса двух третей законодателей из обеих палат конгресса (или специального съезда, если с инициативой выступил только сенат); после утверждения на Капитолийском холме, поправку должны ратифицировать штаты тремя четвертями голосов местных парламентов (или специальными съездами). Процесс может занять несколько лет.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Джонсон
В США поддерживают идею о реформе Верховного суда, утверждает Белый дом

Белый дом: американцы поддерживают идею Байдена о реформе Верховного суда США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди посещают Верховный суд в Вашингтоне
Люди посещают Верховный суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди посещают Верховный суд в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Многие американцы поддерживают предложение президента США Джо Байдена о реформе Верховного суда США, заявил в понедельник директор управления Белого дома по связям с общественностью Стив Бенджамин.
"В реформе Верховного суда важно то, что значительное число американцев также очень серьезно относятся к этому вопросу", - сообщил он журналистам, говоря об общественной поддержке реформы высшей судебной инстанции страны.
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При этом Бенджамин не стал делать прогнозов о том, сколько времени может занять одобрение реформы, если на это пойдет конгресс.
"Это потребует времени для принятия законодательных решений... Важно, что это требует времени. Байден не остановится. Мы будем предпринимать попытки", - добавил он.
Президент США Джо Байден ранее предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно); предложил единый этический кодекс для Верховного суда; поправку к конституции о том, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования "за преступления, совершенные во время пребывания на должности".
Свое видение Байден изложил в статье для Washington Post. причем побудило его к этим предложениям решение Верховного суда о частичной неприкосновенности Дональда Трампа и отмена некоторых прецедентов, в частности о праве женщин на аборты. Байден заявил, что без одобрения его инициатив штурм Капитолия может повториться, и "это только начало".
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Предложения Байдена в понедельник резко осудил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который назвал их "радикальными", нарушающими баланс сил и подрывающими верховенство закона, добавив, что подобные инициативы являются частью усилий Байдена и вице-президента Камалы Харрис по делегитимизации высшей инстанции. Он выразил уверенность, что эта инициатива не пройдет палату представителей.
Одобрение поправки к конституции сложнейший законодательный процесс: для ее утверждения нужны голоса двух третей законодателей из обеих палат конгресса (или специального съезда, если с инициативой выступил только сенат); после утверждения на Капитолийском холме, поправку должны ратифицировать штаты тремя четвертями голосов местных парламентов (или специальными съездами). Процесс может занять несколько лет.
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