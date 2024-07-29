https://ria.ru/20240729/sud-1962740043.html

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела генерала Булгакова

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела генерала Булгакова - РИА Новости, 29.07.2024

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела генерала Булгакова

Московский городской суд признал законным продление срока ареста фигурантам дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:56

2024-07-29T16:56

2024-07-29T17:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942030849_0:306:2904:1940_1920x0_80_0_0_6add44e11ffaaf31d9160a87bf3ba0ba.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московский городской суд признал законным продление срока ареста фигурантам дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья Людмила Смолкина. Апелляцию на продление срока ареста подали все фигуранты, однако жалоба Смирновой по какой-то причине не поступила в суд, её рассмотрят позже. Защита Михайленко и Ковалевича настаивала на необоснованности подозрений, а также невиновности фигурантов дела. Михайленко просил суд отпустить его под домашний арест или залог в размере 10 миллионов рублей. Адвокаты Ковалевича в свою очередь говорили о его серьезных проблемах со здоровьем, которые должны были быть препятствием для помещения в СИЗО. Следователь попросил суд оставить фигурантов дела в СИЗО. По его словам, суду представлен ответ из следственного изолятора, из которого следует, что обвиняемые не страдают от заболеваний, которые делают их содержание под стражей невозможным. Прокурор поддержала его позицию, также отметив, что в рамках расследования дела продолжают устанавливаться соучастники преступления. В ходе заседания стало известно, что речь в уголовном деле идет о поставке 9 миллионов наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене. По словам защиты, комбинат эти средства не получил. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в прошлую пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962312168.html

https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962732758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова