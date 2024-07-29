https://ria.ru/20240729/sud-1962672879.html

Суд арестовал сына миллиардера Бажаева

Суд арестовал сына миллиардера Бажаева - РИА Новости, 29.07.2024

Суд арестовал сына миллиардера Бажаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:20

2024-07-29T13:20

2024-07-29T14:33

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Бажаеву Тимуру Мусаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября", — сказала собеседница агентства.Бажаева задержали вечером 27 июля. На кадрах с места событий можно видеть, как молодой человек набрасывается на полицейского и бьет его по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, муса бажаев, тимур бажаев