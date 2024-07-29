Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 29.07.2024 (обновлено: 14:33 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/sud-1962672879.html
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева - РИА Новости, 29.07.2024
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:20
2024-07-29T14:33
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
муса бажаев
тимур бажаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962687361_0:0:1904:1070_1920x0_80_0_0_843f447e26131f44e0d36ee205d3fda4.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде.&quot;Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Бажаеву Тимуру Мусаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября&quot;, — сказала собеседница агентства.Бажаева задержали вечером 27 июля. На кадрах с места событий можно видеть, как молодой человек набрасывается на полицейского и бьет его по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240728/zaderzhanie-1962454362.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962687361_7:0:1699:1269_1920x0_80_0_0_1de62d861dd0f50420a7fc3030de9fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, муса бажаев, тимур бажаев
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Муса Бажаев, Тимур Бажаев
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева

Суд арестовал Тимура Бажаева за нападение на полицейского возле "Лужников"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТимур Бажаев в суде. 29 июля 2024
Тимур Бажаев в суде. 29 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Тимур Бажаев в суде. 29 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Бажаеву Тимуру Мусаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября", — сказала собеседница агентства.

Бажаева задержали вечером 27 июля. На кадрах с места событий можно видеть, как молодой человек набрасывается на полицейского и бьет его по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Муса Бажаев - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского
28 июля, 03:30
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМуса БажаевТимур Бажаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала