https://ria.ru/20240729/sud-1962672879.html
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева - РИА Новости, 29.07.2024
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:20
2024-07-29T13:20
2024-07-29T14:33
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Бажаеву Тимуру Мусаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября", — сказала собеседница агентства.Бажаева задержали вечером 27 июля. На кадрах с места событий можно видеть, как молодой человек набрасывается на полицейского и бьет его по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240728/zaderzhanie-1962454362.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, муса бажаев, тимур бажаев
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Муса Бажаев, Тимур Бажаев
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева
Суд арестовал Тимура Бажаева за нападение на полицейского возле "Лужников"