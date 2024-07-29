https://ria.ru/20240729/sud-1962656077.html

Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале

Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале - РИА Новости, 29.07.2024

Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале

Свердловский областной суд вынес приговор двум братьям по делу об убийстве и изнасиловании двух девушек под Красноуфимском, совершенные 12 лет назад, фигуранты... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:36

2024-07-29T12:36

2024-07-29T12:36

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор двум братьям по делу об убийстве и изнасиловании двух девушек под Красноуфимском, совершенные 12 лет назад, фигуранты получили 22 года и 19 лет и 8 месяцев колонии особого режима, сообщает пресс-служба инстанции. По данным регионального управления СК РФ и суда, в мае 2012 года две подруги, которым было по 18 и 19 лет, пропали без вести. Год спустя их останки обнаружили рабочие в районе трассы Красноуфимск – Симинчи при раскопке грунта в лесу. Раскрыть преступление тогда не удалось, но розыск подозреваемых все равно продолжался. В 2023 году силовики вышли на след подозреваемых – братьев Валерия Брагина и Юрия Кочева. После допроса один из них сознался в содеянном. Выяснилось, что Брагин пригласил девушек к себе в гости. Девушки приехали домой к нему и его брату, они вместе пили алкоголь. За отказ вступить в половую связь фигуранты избили и изнасиловали подруг, но испугавшись, что потерпевшие обратятся в полицию, убили их. По данным областной прокуратуры, преступление было совершено в селе Рахмангулово Красноуфимского района. "Суд признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием, двух женщин. Несмотря на то, что вина в изнасиловании была доказана, привлечь к уголовной ответственности в этой части подсудимых нельзя, в связи с истечением сроков давности", – говорится в сообщении. Кочева приговорили к 22 годам лишения свободы, Брагину дали 19 лет 8 месяцев, обоих отправят в колонию особого режима. Свою вину они не признали. Как уточнил журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга, экспертизы признали их вменяемыми. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба брата ранее были судимы. Один из фигурантов сменил фамилию и переехал в челябинский Верхний Уфалей, второй скрывался в селе Красноуфимского района.

https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)