Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sud-1962656077.html
Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале
Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале - РИА Новости, 29.07.2024
Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале
Свердловский областной суд вынес приговор двум братьям по делу об убийстве и изнасиловании двух девушек под Красноуфимском, совершенные 12 лет назад, фигуранты... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:36
2024-07-29T12:36
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор двум братьям по делу об убийстве и изнасиловании двух девушек под Красноуфимском, совершенные 12 лет назад, фигуранты получили 22 года и 19 лет и 8 месяцев колонии особого режима, сообщает пресс-служба инстанции. По данным регионального управления СК РФ и суда, в мае 2012 года две подруги, которым было по 18 и 19 лет, пропали без вести. Год спустя их останки обнаружили рабочие в районе трассы Красноуфимск – Симинчи при раскопке грунта в лесу. Раскрыть преступление тогда не удалось, но розыск подозреваемых все равно продолжался. В 2023 году силовики вышли на след подозреваемых – братьев Валерия Брагина и Юрия Кочева. После допроса один из них сознался в содеянном. Выяснилось, что Брагин пригласил девушек к себе в гости. Девушки приехали домой к нему и его брату, они вместе пили алкоголь. За отказ вступить в половую связь фигуранты избили и изнасиловали подруг, но испугавшись, что потерпевшие обратятся в полицию, убили их. По данным областной прокуратуры, преступление было совершено в селе Рахмангулово Красноуфимского района. "Суд признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием, двух женщин. Несмотря на то, что вина в изнасиловании была доказана, привлечь к уголовной ответственности в этой части подсудимых нельзя, в связи с истечением сроков давности", – говорится в сообщении. Кочева приговорили к 22 годам лишения свободы, Брагину дали 19 лет 8 месяцев, обоих отправят в колонию особого режима. Свою вину они не признали. Как уточнил журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга, экспертизы признали их вменяемыми. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба брата ранее были судимы. Один из фигурантов сменил фамилию и переехал в челябинский Верхний Уфалей, второй скрывался в селе Красноуфимского района.
https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале

Суд вынес приговор братьям по делу об убийстве двух девушек на Урале

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор двум братьям по делу об убийстве и изнасиловании двух девушек под Красноуфимском, совершенные 12 лет назад, фигуранты получили 22 года и 19 лет и 8 месяцев колонии особого режима, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным регионального управления СК РФ и суда, в мае 2012 года две подруги, которым было по 18 и 19 лет, пропали без вести. Год спустя их останки обнаружили рабочие в районе трассы Красноуфимск – Симинчи при раскопке грунта в лесу. Раскрыть преступление тогда не удалось, но розыск подозреваемых все равно продолжался. В 2023 году силовики вышли на след подозреваемых – братьев Валерия Брагина и Юрия Кочева. После допроса один из них сознался в содеянном.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Суд вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске
4 марта, 10:54
Выяснилось, что Брагин пригласил девушек к себе в гости. Девушки приехали домой к нему и его брату, они вместе пили алкоголь. За отказ вступить в половую связь фигуранты избили и изнасиловали подруг, но испугавшись, что потерпевшие обратятся в полицию, убили их. По данным областной прокуратуры, преступление было совершено в селе Рахмангулово Красноуфимского района.
«
"Суд признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием, двух женщин. Несмотря на то, что вина в изнасиловании была доказана, привлечь к уголовной ответственности в этой части подсудимых нельзя, в связи с истечением сроков давности", – говорится в сообщении.
Кочева приговорили к 22 годам лишения свободы, Брагину дали 19 лет 8 месяцев, обоих отправят в колонию особого режима. Свою вину они не признали.
Как уточнил журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга, экспертизы признали их вменяемыми. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба брата ранее были судимы. Один из фигурантов сменил фамилию и переехал в челябинский Верхний Уфалей, второй скрывался в селе Красноуфимского района.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Юношу будут судить за жестокое убийство 16-летней девушки в Подольске
29 января, 14:18
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала