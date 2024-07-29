Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале
Суд вынес приговор братьям по делу об убийстве двух девушек на Урале
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор двум братьям по делу об убийстве и изнасиловании двух девушек под Красноуфимском, совершенные 12 лет назад, фигуранты получили 22 года и 19 лет и 8 месяцев колонии особого режима, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным регионального управления СК РФ и суда, в мае 2012 года две подруги, которым было по 18 и 19 лет, пропали без вести. Год спустя их останки обнаружили рабочие в районе трассы Красноуфимск – Симинчи при раскопке грунта в лесу. Раскрыть преступление тогда не удалось, но розыск подозреваемых все равно продолжался. В 2023 году силовики вышли на след подозреваемых – братьев Валерия Брагина и Юрия Кочева. После допроса один из них сознался в содеянном.
Выяснилось, что Брагин пригласил девушек к себе в гости. Девушки приехали домой к нему и его брату, они вместе пили алкоголь. За отказ вступить в половую связь фигуранты избили и изнасиловали подруг, но испугавшись, что потерпевшие обратятся в полицию, убили их. По данным областной прокуратуры, преступление было совершено в селе Рахмангулово Красноуфимского района.
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"Суд признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием, двух женщин. Несмотря на то, что вина в изнасиловании была доказана, привлечь к уголовной ответственности в этой части подсудимых нельзя, в связи с истечением сроков давности", – говорится в сообщении.
Кочева приговорили к 22 годам лишения свободы, Брагину дали 19 лет 8 месяцев, обоих отправят в колонию особого режима. Свою вину они не признали.
Как уточнил журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга, экспертизы признали их вменяемыми. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба брата ранее были судимы. Один из фигурантов сменил фамилию и переехал в челябинский Верхний Уфалей, второй скрывался в селе Красноуфимского района.