https://ria.ru/20240729/sud-1962621282.html

Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева

Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева - РИА Новости, 29.07.2024

Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников",... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:18

2024-07-29T10:18

2024-07-29T14:18

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бажаева Тимура Мусаевича", - сказал собеседник агентства.Вечером в субботу столичное управление СК РФ сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), муса бажаев, тимур бажаев