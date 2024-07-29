https://ria.ru/20240729/sud-1962621282.html
Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева
Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева - РИА Новости, 29.07.2024
Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников",... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:18
2024-07-29T10:18
2024-07-29T14:18
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бажаева Тимура Мусаевича", - сказал собеседник агентства.Вечером в субботу столичное управление СК РФ сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), муса бажаев, тимур бажаев
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Муса Бажаев, Тимур Бажаев
Следствие попросило арестовать сына миллиардера Бажаева
Следствие попросило суд арестовать сына Бажаева за нападение на полицейского
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского возле "Лужников", сообщили РИА Новости в суде.
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"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бажаева Тимура Мусаевича", - сказал собеседник агентства.
Вечером в субботу столичное управление СК РФ сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.