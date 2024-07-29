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США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов

США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов - РИА Новости, 29.07.2024

США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов

США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:53

2024-07-29T19:53

2024-07-29T19:53

в мире

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

николас мадуро

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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля. "В настоящее время не рассматривается возможность изменения ранее выданных лицензий", - сообщил он на вопрос журналистов о том, планирует ли Вашингтон отменить лицензии, выданные Chervon и другим американским компаниям. Представитель Белого дома добавил, что власти США находятся в процессе оценки результатов прошедших выборов и пока не могут "вдаваться в гипотетические рассуждения" об изменениях в своем подходе к вопросу лицензий.

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

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в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро