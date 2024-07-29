Рейтинг@Mail.ru
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ssha-1962789984.html
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов - РИА Новости, 29.07.2024
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов
США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:53
2024-07-29T19:53
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля. "В настоящее время не рассматривается возможность изменения ранее выданных лицензий", - сообщил он на вопрос журналистов о том, планирует ли Вашингтон отменить лицензии, выданные Chervon и другим американским компаниям. Представитель Белого дома добавил, что власти США находятся в процессе оценки результатов прошедших выборов и пока не могут "вдаваться в гипотетические рассуждения" об изменениях в своем подходе к вопросу лицензий.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов

Белый дом: США не намерены отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации.
Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля.
"В настоящее время не рассматривается возможность изменения ранее выданных лицензий", - сообщил он на вопрос журналистов о том, планирует ли Вашингтон отменить лицензии, выданные Chervon и другим американским компаниям.
Представитель Белого дома добавил, что власти США находятся в процессе оценки результатов прошедших выборов и пока не могут "вдаваться в гипотетические рассуждения" об изменениях в своем подходе к вопросу лицензий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
США попали в нефтяную ловушку собственных санкций
2 мая, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала