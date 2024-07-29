https://ria.ru/20240729/ssha-1962789984.html
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов - РИА Новости, 29.07.2024
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов
США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:53
2024-07-29T19:53
2024-07-29T19:53
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США не намерены отменять ранее выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после состоявшихся в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля. "В настоящее время не рассматривается возможность изменения ранее выданных лицензий", - сообщил он на вопрос журналистов о том, планирует ли Вашингтон отменить лицензии, выданные Chervon и другим американским компаниям. Представитель Белого дома добавил, что власти США находятся в процессе оценки результатов прошедших выборов и пока не могут "вдаваться в гипотетические рассуждения" об изменениях в своем подходе к вопросу лицензий.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро
США не планируют отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов
Белый дом: США не намерены отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле