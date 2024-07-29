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Россия проанализирует создание американского военного командования в Японии - РИА Новости, 29.07.2024
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12:58 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ssha-1962664663.html
Россия проанализирует создание американского военного командования в Японии
Россия проанализирует создание американского военного командования в Японии - РИА Новости, 29.07.2024
Россия проанализирует создание американского военного командования в Японии
Российские военные проведут необходимый анализ решения Вашингтона и Токио создать новую структуры объединенного военного командования США и Японии, заявил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:58
2024-07-29T12:58
сша
япония
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские военные проведут необходимый анализ решения Вашингтона и Токио создать новую структуры объединенного военного командования США и Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Это не совсем тема Кремля, это скорее тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен&quot;, - сказал Песков журналистам.Ранее министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что Япония и США создадут рабочую группу для повышения взаимодействия командования. Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что решение США о создании новой структуры объединенного военного командования в Японии не связано с деятельностью Китая. По словам Остина, США и Япония договорились модернизировать объединенное командование своих сил в тихоокеанском регионе для лучшего противодействия настоящим и будущим угрозам. Новая структура командования будет создана для повышения взаимодействия и координации между американскими войсками, дислоцированными в Японии, и силами самообороны.
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сша, япония, россия
США, Япония, Россия
Россия проанализирует создание американского военного командования в Японии

Песков: российские военные проанализируют создание США командования в Японии

© AP Photo / Carolyn KasterЯпонский солдат держит флаг США
Японский солдат держит флаг США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Японский солдат держит флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские военные проведут необходимый анализ решения Вашингтона и Токио создать новую структуры объединенного военного командования США и Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Это не совсем тема Кремля, это скорее тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен", - сказал Песков журналистам.

Ранее министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что Япония и США создадут рабочую группу для повышения взаимодействия командования. Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что решение США о создании новой структуры объединенного военного командования в Японии не связано с деятельностью Китая. По словам Остина, США и Япония договорились модернизировать объединенное командование своих сил в тихоокеанском регионе для лучшего противодействия настоящим и будущим угрозам. Новая структура командования будет создана для повышения взаимодействия и координации между американскими войсками, дислоцированными в Японии, и силами самообороны.
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