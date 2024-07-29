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В США один человек погиб при массовой стрельбе

В США один человек погиб при массовой стрельбе - РИА Новости, 29.07.2024

В США один человек погиб при массовой стрельбе

Один человек погиб, шестеро пострадали при массовой стрельбе в городе Рочестере американского штата Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:20

2024-07-29T11:20

2024-07-29T12:36

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при массовой стрельбе в городе Рочестере американского штата Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию. "В результате стрельбы в парке Мэйплвуд около 18:20 (01:20 мск) погиб один человек в возрасте 20 лет, еще один человек находится в критическом состоянии. <...> Еще пятеро пострадавших были доставлены в больницу на севере штата Нью-Йорк с незначительными ранениями", — говорится в публикации.Полиция опрашивает свидетелей и ищет стрелявших, их точное количество пока неизвестно. Личность погибшего не раскрывается.

https://ria.ru/20231029/strelba-1906023286.html

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