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В США один человек погиб при массовой стрельбе - РИА Новости, 29.07.2024
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11:20 29.07.2024 (обновлено: 12:36 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ssha-1962632994.html
В США один человек погиб при массовой стрельбе
В США один человек погиб при массовой стрельбе - РИА Новости, 29.07.2024
В США один человек погиб при массовой стрельбе
Один человек погиб, шестеро пострадали при массовой стрельбе в городе Рочестере американского штата Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:20
2024-07-29T12:36
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при массовой стрельбе в городе Рочестере американского штата Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию. &quot;В результате стрельбы в парке Мэйплвуд около 18:20 (01:20 мск) погиб один человек в возрасте 20 лет, еще один человек находится в критическом состоянии. &lt;...&gt; Еще пятеро пострадавших были доставлены в больницу на севере штата Нью-Йорк с незначительными ранениями&quot;, — говорится в публикации.Полиция опрашивает свидетелей и ищет стрелявших, их точное количество пока неизвестно. Личность погибшего не раскрывается.
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в мире, нью-йорк (город), миссисипи, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Миссисипи, США
В США один человек погиб при массовой стрельбе

NP: один человек погиб, шесть пострадали при массовой стрельбе в Рочестере

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при массовой стрельбе в городе Рочестере американского штата Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.
«

"В результате стрельбы в парке Мэйплвуд около 18:20 (01:20 мск) погиб один человек в возрасте 20 лет, еще один человек находится в критическом состоянии. <...> Еще пятеро пострадавших были доставлены в больницу на севере штата Нью-Йорк с незначительными ранениями", — говорится в публикации.

© Кадр видео из соцсетейЛюди прячутся за автомобилями во время стрельбы в Рочестере
Люди прячутся за автомобилями во время стрельбы в Рочестере - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Люди прячутся за автомобилями во время стрельбы в Рочестере
Полиция опрашивает свидетелей и ищет стрелявших, их точное количество пока неизвестно.
Личность погибшего не раскрывается.
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