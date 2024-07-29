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Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам - РИА Новости, 29.07.2024
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00:51 29.07.2024 (обновлено: 00:55 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ssha-1962579339.html
Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам
Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам - РИА Новости, 29.07.2024
Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам
Победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, написал американский профессор Аллан Лихтман в соцсети X. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T00:51
2024-07-29T00:55
сша
выборы президента сша — 2024
камала харрис
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, написал американский профессор Аллан Лихтман в соцсети X.Лихтман известен точностью своих прогнозов, основанных на системе из 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет". Формула "13 ключей к Белому дому" была разработана Лихтманом и известным математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году. С тех пор она используется для прогнозирования исхода президентских выборов в Соединенных Штатах с высоким уровнем успеха.Если ответ на шесть или более вопросов — "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов "нет", избиратели выступят против партии власти.Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму."Харрис побеждает. (Она набрала) 8 "да" и 5 "нет", — заявил политолог.Профессор подчеркнул, что окончательный прогноз будет опубликован после съезда Демократической партии в августе, на котором демократы официально объявят своего кандидата.Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240724/simpsony-1961612260.html
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сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, в мире
США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, В мире
Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам

Лихтман: победу на выборах президента США одержит Камала Харрис

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне.
Здание Белого дома в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, написал американский профессор Аллан Лихтман в соцсети X.
Лихтман известен точностью своих прогнозов, основанных на системе из 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет".
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Формула "13 ключей к Белому дому" была разработана Лихтманом и известным математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году. С тех пор она используется для прогнозирования исхода президентских выборов в Соединенных Штатах с высоким уровнем успеха.
Если ответ на шесть или более вопросов — "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов "нет", избиратели выступят против партии власти.
Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.
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"Харрис побеждает. (Она набрала) 8 "да" и 5 "нет", — заявил политолог.
Профессор подчеркнул, что окончательный прогноз будет опубликован после съезда Демократической партии в августе, на котором демократы официально объявят своего кандидата.
Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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