https://ria.ru/20240729/ssha-1962579339.html

Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам

Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам - РИА Новости, 29.07.2024

Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам

Победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, написал американский профессор Аллан Лихтман в соцсети X. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:51

2024-07-29T00:51

2024-07-29T00:55

сша

выборы президента сша — 2024

камала харрис

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, написал американский профессор Аллан Лихтман в соцсети X.Лихтман известен точностью своих прогнозов, основанных на системе из 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет". Формула "13 ключей к Белому дому" была разработана Лихтманом и известным математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году. С тех пор она используется для прогнозирования исхода президентских выборов в Соединенных Штатах с высоким уровнем успеха.Если ответ на шесть или более вопросов — "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов "нет", избиратели выступят против партии власти.Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму."Харрис побеждает. (Она набрала) 8 "да" и 5 "нет", — заявил политолог.Профессор подчеркнул, что окончательный прогноз будет опубликован после съезда Демократической партии в августе, на котором демократы официально объявят своего кандидата.Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240724/simpsony-1961612260.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, в мире