Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/spetspredstavitel-1962786033.html
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность - РИА Новости, 29.07.2024
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:28
2024-07-29T19:28
в мире
сша
украина
пенни прицкер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности. Ранее в понедельник посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о визите Прицкер в Киев. "Конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе", - приводит слова Прицкер украинское издание "Европейская правда". В середине сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил Прицкер на должность спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, пенни прицкер
В мире, США, Украина, Пенни Прицкер
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность

Спецпредставитель США по экономике Украины Прицкер заявила об уходе с должности

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности.
Ранее в понедельник посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о визите Прицкер в Киев.
"Конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе", - приводит слова Прицкер украинское издание "Европейская правда".
В середине сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил Прицкер на должность спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Не горят желанием": в Штатах сделали жесткое заявление о будущем Украины
Вчера, 05:30
 
В миреСШАУкраинаПенни Прицкер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала