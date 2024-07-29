https://ria.ru/20240729/spetspredstavitel-1962786033.html

Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность

Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность - РИА Новости, 29.07.2024

Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:28

2024-07-29T19:28

2024-07-29T19:28

в мире

сша

украина

пенни прицкер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности. Ранее в понедельник посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о визите Прицкер в Киев. "Конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе", - приводит слова Прицкер украинское издание "Европейская правда". В середине сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил Прицкер на должность спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, пенни прицкер