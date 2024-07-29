https://ria.ru/20240729/spetspredstavitel-1962786033.html
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность - РИА Новости, 29.07.2024
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:28
2024-07-29T19:28
2024-07-29T19:28
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что уходит с этой должности. Ранее в понедельник посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о визите Прицкер в Киев. "Конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе", - приводит слова Прицкер украинское издание "Европейская правда". В середине сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил Прицкер на должность спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html
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в мире, сша, украина, пенни прицкер
В мире, США, Украина, Пенни Прицкер
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Спецпредставитель США по экономике Украины Прицкер заявила об уходе с должности