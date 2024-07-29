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В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 29.07.2024 (обновлено: 22:14 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962695650.html
В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ
В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в Великой Новоселовке в ДНР ударом авиационной бомбы УПАБ-1500. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:20
2024-07-29T22:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в Великой Новоселовке в ДНР ударом авиационной бомбы УПАБ-1500."По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500. В результате удара авиационной управляемой бомбы пункт временной дислокации и размещавшиеся в нем боевики ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пункт дислокации ВСУ находился в Великой Новоселовке в ДНР, которая находится под контролем украинских войск.
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Уничтожение пункта дислокации боевиков ВСУ бомбой УПАБ-1500 в Великой Новоселовке
Российские военные ударом управляемой бомбы УПАБ-1500 уничтожили пункт дислокации боевиков ВСУ в Великой Новоселовке, сообщило Минобороны и опубликовало видео
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ

МО: в Великой Новоселовке ударом бомбы УПАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в Великой Новоселовке в ДНР ударом авиационной бомбы УПАБ-1500.
"По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500. В результате удара авиационной управляемой бомбы пункт временной дислокации и размещавшиеся в нем боевики ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении.
© Минобороны РоссииСброс авиационных бомб УПАБ-1500. Кадр видео
Сброс авиационных бомб УПАБ-1500. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Минобороны России
Сброс авиационных бомб УПАБ-1500. Кадр видео
В ведомстве уточнили, что пункт дислокации ВСУ находился в Великой Новоселовке в ДНР, которая находится под контролем украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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