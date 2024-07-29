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В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ

В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

В Великой Новоселовке в ДНР ударом бомбы уничтожили пункт дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в Великой Новоселовке в ДНР ударом авиационной бомбы УПАБ-1500. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:20

2024-07-29T14:20

2024-07-29T22:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в Великой Новоселовке в ДНР ударом авиационной бомбы УПАБ-1500."По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500. В результате удара авиационной управляемой бомбы пункт временной дислокации и размещавшиеся в нем боевики ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пункт дислокации ВСУ находился в Великой Новоселовке в ДНР, которая находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение пункта дислокации боевиков ВСУ бомбой УПАБ-1500 в Великой Новоселовке Российские военные ударом управляемой бомбы УПАБ-1500 уничтожили пункт дислокации боевиков ВСУ в Великой Новоселовке, сообщило Минобороны и опубликовало видео 2024-07-29T14:20 true PT0M47S

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика