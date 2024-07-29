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На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных
На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных - РИА Новости, 29.07.2024
На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных
Очередная волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине, сообщило в понедельник украинское издание "Страна", сославшись на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:04
2024-07-29T15:04
2024-07-29T15:04
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Очередная волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине, сообщило в понедельник украинское издание "Страна", сославшись на источник в правоохранительных органах. "За последние сутки по Украине прокатилась еще одна масштабная волна поджогов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание сообщило о поджоге одного релейного шкафа в Киевской области и еще двух в Черкасской области. В Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ, кроме того, источник "Страны" подтвердил поступавшую ранее информацию о поджогах двух автомобилей военных в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных
"Страна": по Украине прошла волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных