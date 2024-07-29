https://ria.ru/20240729/smi-1962707900.html

На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных

На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных - РИА Новости, 29.07.2024

На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных

Очередная волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине, сообщило в понедельник украинское издание "Страна", сославшись на... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:04

2024-07-29T15:04

2024-07-29T15:04

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Очередная волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине, сообщило в понедельник украинское издание "Страна", сославшись на источник в правоохранительных органах. "За последние сутки по Украине прокатилась еще одна масштабная волна поджогов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание сообщило о поджоге одного релейного шкафа в Киевской области и еще двух в Черкасской области. В Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ, кроме того, источник "Страны" подтвердил поступавшую ранее информацию о поджогах двух автомобилей военных в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.

https://ria.ru/20240729/odessa-1962651400.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины