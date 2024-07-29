https://ria.ru/20240729/smartfon-1962593137.html

Эксперт рассказала, как избежать перегрузки оперативной памяти смартфона

Эксперт рассказала, как избежать перегрузки оперативной памяти смартфона - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт рассказала, как избежать перегрузки оперативной памяти смартфона

Избежать перегрузки оперативной памяти смартфона поможет очищение кэша, своевременное обновление операционной системы устройства, а также его регулярная... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:17

2024-07-29T05:17

2024-07-29T13:20

общество

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941839444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e950b3d4a4cdc683cf882ce8a9f95ad.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Избежать перегрузки оперативной памяти смартфона поможет очищение кэша, своевременное обновление операционной системы устройства, а также его регулярная перезагрузка, рассказала РИА Новости глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Уточняется, что чем больше оперативной памяти у смартфона, тем больше приложений он может обрабатывать одновременно. А если объем памяти маленький, то это приводит к замедленной работе устройства. Причинами перегрузки, по словам эксперта, может послужить то, что некоторые приложения могут продолжать работать в фоновом режиме даже после их закрытия, также многие программы автоматически обновляются, используя ресурсы памяти. Кроме того, занимают память и открытые вкладки в браузере — чем их больше, тем выше нагрузка на систему, а иногда "к ненужным расходам" могут приводить ошибки в прошивках или самих приложениях. "Регулярная перезагрузка смартфона помогает сбросить все процессы и освободить оперативную память, так как в памяти могут оставаться "призраки" приложений", — отметила Голицына. Для того чтобы избежать перегрузки оперативной памяти, необходимо следить и за обновлениями операционной системы, так как новые версии обычно содержат улучшения производительности и исправления ошибок, что может снизить нагрузку, а вот обновлять приложения лучше вручную по мере необходимости. Эксперт советует не забывать регулярно очищать кэш приложений, закрывать все ненужные приложения после их использования, проверять все установленные программы и удалять те, которые уже не используются, а также отключать фоновые обновления для не самых приоритетных приложений. "Установите приложения для оптимизации работы ОС, которые помогают мониторить и управлять загрузкой оперативной памяти и сгружать все ненужное", — заключила Голицына.

https://ria.ru/20231121/smartfon-1910712396.html

https://ria.ru/20240127/smartfon-1923821912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия