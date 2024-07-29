https://ria.ru/20240729/skandal--1962782029.html

В Оренбурге зоозащитники устроили скандал в суде из-за закона об усыплении

В Оренбурге зоозащитники устроили скандал в суде из-за закона об усыплении - РИА Новости, 29.07.2024

В Оренбурге зоозащитники устроили скандал в суде из-за закона об усыплении

Зоозащитники в Оренбурге, оспаривающие региональный закон об обращении с бездомными животными в части их усыпления, устроили в суде скандал, никто из них не... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:00

2024-07-29T19:00

2024-07-29T19:00

оренбург

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оренбургский областной суд

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УФА, 29 июл – РИА Новости. Зоозащитники в Оренбурге, оспаривающие региональный закон об обращении с бездомными животными в части их усыпления, устроили в суде скандал, никто из них не оштрафован, сообщили РИА Новости в суде. В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе будут умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии и если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля. В Оренбургский областной суд поступил административный иск от жителей Оренбурга о признании закона частично недействующим, рассказали РИА Новости в суде. Зоозащитники оспаривают закон именно в части усыпления бездомных собак. Истцы считают, что оспариваемые положения принятого закона противоречат нормам федерального законодательства, регулирующим деятельность по обращению с животными без владельцев, а также нарушают их права как собственников домашних животных. В понедельник прошло первое рассмотрение иска. "По итогам подготовки по делу об оспаривании закона о животных назначено судебное заседание на 19 августа", - сообщили в областном департаменте судов журналистам. После заседания зоозащитники устроили скандал, добавили в суде. "После заседания был скандал, участники процесса разговаривали эмоционально. Штраф ни на кого не накладывался", - сообщил РИА Новости представитель суда. В соцсетях распространилось видео скандала в здании суда. На кадрах женщина на повышенных тонах заявляет автору законопроекта - депутату заксобрания от КПРФ Ивану Кочугурову - что ей не жаль мальчика, которого в Оренбурге загрызли собаки. Также в соцсетях сообщается, что Кочугуров обратился главе СКР Александру Бастрыкину, генпрокурору РФ Игорю Краснову, руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову и министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой признать зоозащитников экстремистской организацией. РИА Новости пока не располагает комментариями парламентария. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. По уголовным делам о халатности и о небезопасных услугах был задержан начальник городского управления ЖКХ Анатолий Байкаров. Кроме того, мама погибшего ребенка отсудила 700 тысяч рублей за клевету у местного блогера, утверждавшей, что ребенок якобы заклеивал морды собак пеной и сжигал бездомных щенков в костре.

https://ria.ru/20240719/sud-1960658551.html

https://ria.ru/20240720/sud-1960739905.html

https://ria.ru/20240719/zhivotnye-1960805022.html

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