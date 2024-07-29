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СК возбудил уголовное дело из-за схода поезда в Волгоградской области - РИА Новости, 29.07.2024
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13:51 29.07.2024 (обновлено: 14:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/sk-1962683295.html
СК возбудил уголовное дело из-за схода поезда в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело из-за схода поезда в Волгоградской области - РИА Новости, 29.07.2024
СК возбудил уголовное дело из-за схода поезда в Волгоградской области
Уголовное дело возбуждено по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:51
2024-07-29T14:02
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена - ред.)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с "Камазом". В результате столкновения пассажирские вагоны опрокинулись. В настоящее время устанавливается число пострадавших.Следователи также устанавливают причины и условия произошедшего.
https://ria.ru/20240729/gubernator-1962683051.html
волгоградская область
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волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

СК возбудил уголовное дело из-за схода поезда в Волгоградской области

© Кадр видео очевидцаМесто схода поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена - ред.)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с "Камазом". В результате столкновения пассажирские вагоны опрокинулись. В настоящее время устанавливается число пострадавших.
Следователи также устанавливают причины и условия произошедшего.
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров
Вчера, 13:50
 
Волгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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