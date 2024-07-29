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В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле

В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле

Система физической и электронной идентификации по отпечатку пальца на выборах в Венесуэле вкупе с электронными машинами голосования обеспечивают защиту... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:49

2024-07-29T11:49

2024-07-29T11:52

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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Система физической и электронной идентификации по отпечатку пальца на выборах в Венесуэле вкупе с электронными машинами голосования обеспечивают защиту избирательного процесса от фальсификаций, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Волоцков, представлявший РФ в качестве международного наблюдателя. "Процесс этот невозможно подделать, потому что возможна сверка документов, электронного и физического отпечатка пальцев. Плюс талон, который лично человек опускает в урну. Поэтому, наверное, как-то нарушить этот процесс или его как-то оспорить будет сложно... Система защищена от подделок и от каких-то входов сбоку, где-то еще. Поэтому, считаю, что это интересная система, которая имеет право на жизнь не только в Венесуэле, но может тиражироваться и в других странам мира", - заявил Волоцков. По словам российского парламентария, наблюдатели в воскресенье с интересом наблюдали за четырьмя этапами голосования венесуэльских граждан - идентификация личности происходит сверкой документов и сканированием отпечатка пальца, после чего следует выбор кандидата на электронной машине и печать талона голосования, который опускается в урну. На последнем этапе избиратели оставляют в учетных документах подпись и еще один, физический, отпечаток пальца. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий президент Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. Его основной соперник от правой оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2%. Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html

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в мире, технологии, венесуэла, россия, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024, госдума рф