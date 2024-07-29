https://ria.ru/20240729/sistema-1962641913.html
В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле
В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле
Система физической и электронной идентификации по отпечатку пальца на выборах в Венесуэле вкупе с электронными машинами голосования обеспечивают защиту... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:49
2024-07-29T11:49
2024-07-29T11:52
в мире
технологии
венесуэла
россия
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962524729_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e86d2ef6197a24c04bba20b7f9dee83c.jpg
КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Система физической и электронной идентификации по отпечатку пальца на выборах в Венесуэле вкупе с электронными машинами голосования обеспечивают защиту избирательного процесса от фальсификаций, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Волоцков, представлявший РФ в качестве международного наблюдателя. "Процесс этот невозможно подделать, потому что возможна сверка документов, электронного и физического отпечатка пальцев. Плюс талон, который лично человек опускает в урну. Поэтому, наверное, как-то нарушить этот процесс или его как-то оспорить будет сложно... Система защищена от подделок и от каких-то входов сбоку, где-то еще. Поэтому, считаю, что это интересная система, которая имеет право на жизнь не только в Венесуэле, но может тиражироваться и в других странам мира", - заявил Волоцков. По словам российского парламентария, наблюдатели в воскресенье с интересом наблюдали за четырьмя этапами голосования венесуэльских граждан - идентификация личности происходит сверкой документов и сканированием отпечатка пальца, после чего следует выбор кандидата на электронной машине и печать талона голосования, который опускается в урну. На последнем этапе избиратели оставляют в учетных документах подпись и еще один, физический, отпечаток пальца. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий президент Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. Его основной соперник от правой оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2%. Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html
https://ria.ru/20240729/vybory-1962624015.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962524729_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b4cec0d6b1c4f6619f3d07e12dd256b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, венесуэла, россия, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024, госдума рф
В мире, Технологии, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024, Госдума РФ
В Госдуме высоко оценили систему идентификации на выборах в Венесуэле
Депутат Волоцков: избирательный процесс в Венесуэле защищен от фальсификаций
КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Система физической и электронной идентификации по отпечатку пальца на выборах в Венесуэле вкупе с электронными машинами голосования обеспечивают защиту избирательного процесса от фальсификаций, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Волоцков, представлявший РФ в качестве международного наблюдателя.
«
"Процесс этот невозможно подделать, потому что возможна сверка документов, электронного и физического отпечатка пальцев. Плюс талон, который лично человек опускает в урну. Поэтому, наверное, как-то нарушить этот процесс или его как-то оспорить будет сложно... Система защищена от подделок и от каких-то входов сбоку, где-то еще. Поэтому, считаю, что это интересная система, которая имеет право на жизнь не только в Венесуэле, но может тиражироваться и в других странам мира", - заявил Волоцков.
По словам российского парламентария, наблюдатели в воскресенье с интересом наблюдали за четырьмя этапами голосования венесуэльских граждан - идентификация личности происходит сверкой документов и сканированием отпечатка пальца, после чего следует выбор кандидата на электронной машине и печать талона голосования, который опускается в урну. На последнем этапе избиратели оставляют в учетных документах подпись и еще один, физический, отпечаток пальца.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий президент Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. Его основной соперник от правой оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2%.
Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.