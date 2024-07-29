https://ria.ru/20240729/simonjan-1962704080.html

Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении

Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении - РИА Новости, 29.07.2024

Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила в Telegram-канале российские правоохранительные органы за работу... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:43

2024-07-29T14:43

2024-07-29T15:00

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рязанская область

маргарита симоньян

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила в Telegram-канале российские правоохранительные органы за работу в расследовании дела о покушении на нее. "Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи", — написала она.По данным СМИ, главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела участников террористической группировки "Параграф-88", которым инкриминировали нападения на иностранцев и организацию покушения на главреда RT по заданию СБУ.Летом прошлого года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576536.html

https://ria.ru/20240401/simonyan-1937169181.html

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россия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность