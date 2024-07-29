https://ria.ru/20240729/simonjan-1962704080.html
Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении
Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении - РИА Новости, 29.07.2024
Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила в Telegram-канале российские правоохранительные органы за работу... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:43
2024-07-29T14:43
2024-07-29T15:00
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рязанская область
маргарита симоньян
служба безопасности украины
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безопасность
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила в Telegram-канале российские правоохранительные органы за работу в расследовании дела о покушении на нее. "Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи", — написала она.По данным СМИ, главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела участников террористической группировки "Параграф-88", которым инкриминировали нападения на иностранцев и организацию покушения на главреда RT по заданию СБУ.Летом прошлого года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576536.html
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россия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении
Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении на нее