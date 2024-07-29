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Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью - РИА Новости, 29.07.2024
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14:08 29.07.2024 (обновлено: 14:12 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/shlyuz-1962690106.html
Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью
Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью - РИА Новости, 29.07.2024
Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью
Восстановительные работы в районе Беломорканала, где произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, предварительно, начнутся ночью и будут РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:08
2024-07-29T14:12
происшествия
республика карелия
чп на беломорканале
артур парфенчиков
жкх
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восстановительные работы в районе Беломорканала, где произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, предварительно, начнутся ночью и будут вестись круглосуточно, сообщили РИА Новости в Ространсмодернизации.&quot;Предварительно ночью начнутся восстановительные работы. В круглосуточном режиме&quot;, – отметили в Ространсмодернизации.Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.Как ранее уточнили в ФКУ "Ространсмодернизация", занимающемся реконструкцией гидросооружения ББК, размытие грунтовой перемычки произошло в 06:15.
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происшествия, республика карелия, чп на беломорканале, артур парфенчиков, жкх
Происшествия, Республика Карелия, ЧП на Беломорканале, Артур Парфенчиков, ЖКХ
Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью

Ространсмодернизация: ремонт шлюза ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью

© СУ СК России по Республике КарелияПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© СУ СК России по Республике Карелия
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восстановительные работы в районе Беломорканала, где произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, предварительно, начнутся ночью и будут вестись круглосуточно, сообщили РИА Новости в Ространсмодернизации.
«

"Предварительно ночью начнутся восстановительные работы. В круглосуточном режиме", – отметили в Ространсмодернизации.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Как ранее уточнили в ФКУ "Ространсмодернизация", занимающемся реконструкцией гидросооружения ББК, размытие грунтовой перемычки произошло в 06:15.
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 13:58
 
ПроисшествияРеспублика КарелияЧП на БеломорканалеАртур ПарфенчиковЖКХ
 
 
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