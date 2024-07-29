Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью
Ространсмодернизация: ремонт шлюза ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью
© СУ СК России по Республике КарелияПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
© СУ СК России по Республике Карелия
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восстановительные работы в районе Беломорканала, где произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, предварительно, начнутся ночью и будут вестись круглосуточно, сообщили РИА Новости в Ространсмодернизации.
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"Предварительно ночью начнутся восстановительные работы. В круглосуточном режиме", – отметили в Ространсмодернизации.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Как ранее уточнили в ФКУ "Ространсмодернизация", занимающемся реконструкцией гидросооружения ББК, размытие грунтовой перемычки произошло в 06:15.