https://ria.ru/20240729/shlyuz-1962690106.html

Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью

Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью - РИА Новости, 29.07.2024

Ремонт на гидроузле ББК, где произошло ЧП, планируют начать ночью

Восстановительные работы в районе Беломорканала, где произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, предварительно, начнутся ночью и будут РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:08

2024-07-29T14:08

2024-07-29T14:12

происшествия

республика карелия

чп на беломорканале

артур парфенчиков

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962662806_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_7d7299ace0956081b611f116c933b2de.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восстановительные работы в районе Беломорканала, где произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, предварительно, начнутся ночью и будут вестись круглосуточно, сообщили РИА Новости в Ространсмодернизации."Предварительно ночью начнутся восстановительные работы. В круглосуточном режиме", – отметили в Ространсмодернизации.Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.Как ранее уточнили в ФКУ "Ространсмодернизация", занимающемся реконструкцией гидросооружения ББК, размытие грунтовой перемычки произошло в 06:15.

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962686338.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика карелия, чп на беломорканале, артур парфенчиков, жкх