https://ria.ru/20240729/senator-1962713012.html

В СФ призвали проверить "Победу" после скандала с пенсионеркой

В СФ призвали проверить "Победу" после скандала с пенсионеркой - РИА Новости, 29.07.2024

В СФ призвали проверить "Победу" после скандала с пенсионеркой

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которую не пускали на борт самолета с тростью в виде... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:20

2024-07-29T15:20

2024-07-29T15:20

россия

айрат гибатдинов

игорь краснов

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которую не пускали на борт самолета с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. Гибатдинов отметил, что в соцсетях распространяется видео, где сотрудники авиакомпании "Победа" отказались пускать 89-летнюю пенсионерку на рейс "Ульяновск-Москва", обосновав это тем, что трость, без которой она не может передвигаться, не соответствует размерам калибратора для проверки габаритов допустимой ручной клади. Единственная альтернатива, которую предложили сотрудники - "доплата за ручную кладь в размере четырех тысяч рублей", но в результате спора родственники пенсионерки "все-таки смогли добиться пропуска пассажирки на борт", добавил политик. "Прошу Вас в рамках своей компетенции сообщить о законности данных действий со стороны авиакомпании и провести прокурорскую проверку по факту вышеуказанного случая в отношении пассажирки рейса Ульяновск-Москва", - написал сенатор в обращении на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Парламентарий также обратился к министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав (обращение также есть в распоряжении агентства). Гибатдинов отметил, что ситуация "обращает внимание на законность установления внутренний положений авиакомпаниями, связанными с провозом негабаритного багажа в ручной клади". Он объяснил, что согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам (ФАП) пассажиры имеют право на провоз в качестве ручной клади сверх нормы и без дополнительной оплаты "костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения". "Однако некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом, существующим в правилах, позволяющим уменьшать установленные габариты и устанавливать собственные стандарты для бесплатного провоза (таких — ред.) вещей... и требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади" в нарушение установленных федеральных правил. Такое требование создает возможность для авиакомпании недобросовестно отказывать пассажирам в праве провоза данных предметов сверх нормы ручной клади ввиду фактического требования соответствовать габаритам, установленным компанией, под которые некоторые предметы не могут подходить ввиду особенностей формы", - резюмировал Гибатдинов. Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в министерство транспорта РФ с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде. В ответе сенатору за подписью замглавы ведомства Владимира Потешкина отмечалось, что министерство планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком (копии документов есть в распоряжении агентства).

https://ria.ru/20231109/klad-1908331660.html

https://ria.ru/20240515/mintrans--1946194263.html

https://ria.ru/20231219/aviakompanii-1916653799.html

https://radiosputnik.ru/20240620/puteshestvie-1954276389.html

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россия, айрат гибатдинов, игорь краснов, роман старовойт, происшествия