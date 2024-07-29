https://ria.ru/20240729/sbu-1962747073.html

СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке

СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2024

СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке

СБУ сообщила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:10

2024-07-29T17:10

2024-07-29T17:10

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя Дмитрия Неёлова - Киев вменяет им в вину причастность к гибели украинских военнопленных, уничтоженных в результате обстрела ВСУ из HIMARS, которые Запад поставляет Украине. В ночь на 29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по колонии в поселке Еленовка под Донецком. По информации российского минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. "СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, причастных к гибели пленных украинских военных", - говорится в сообщении.В частности, отмечает СБУ, Евсюкову и Неёлову инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, сопряженное с умышленным убийством, совершённое по предварительному сговору группой лиц. По утверждению Киева, огонь по еленовской колонии с военнопленными был открыт не с российской стороны. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240729/vsu-1962590692.html

https://ria.ru/20240719/ukraine-1960823593.html

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донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины