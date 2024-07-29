СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке
СБУ возбудила дело против бывшего начальника колонии в Еленовке Евсюкова
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПрохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS на территории ДНР
Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS на территории ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя Дмитрия Неёлова - Киев вменяет им в вину причастность к гибели украинских военнопленных, уничтоженных в результате обстрела ВСУ из HIMARS, которые Запад поставляет Украине.
В ночь на 29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по колонии в поселке Еленовка под Донецком. По информации российского минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
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"СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, причастных к гибели пленных украинских военных", - говорится в сообщении.
В частности, отмечает СБУ, Евсюкову и Неёлову инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, сопряженное с умышленным убийством, совершённое по предварительному сговору группой лиц. По утверждению Киева, огонь по еленовской колонии с военнопленными был открыт не с российской стороны.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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