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СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2024
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17:10 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sbu-1962747073.html
СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке
СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2024
СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке
СБУ сообщила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:10
2024-07-29T17:10
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя Дмитрия Неёлова - Киев вменяет им в вину причастность к гибели украинских военнопленных, уничтоженных в результате обстрела ВСУ из HIMARS, которые Запад поставляет Украине. В ночь на 29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по колонии в поселке Еленовка под Донецком. По информации российского минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. "СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, причастных к гибели пленных украинских военных", - говорится в сообщении.В частности, отмечает СБУ, Евсюкову и Неёлову инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, сопряженное с умышленным убийством, совершённое по предварительному сговору группой лиц. По утверждению Киева, огонь по еленовской колонии с военнопленными был открыт не с российской стороны. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962590692.html
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донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ возбудила дело против экс-главы колонии в Еленовке

СБУ возбудила дело против бывшего начальника колонии в Еленовке Евсюкова

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПрохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS на территории ДНР
Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя Дмитрия Неёлова - Киев вменяет им в вину причастность к гибели украинских военнопленных, уничтоженных в результате обстрела ВСУ из HIMARS, которые Запад поставляет Украине.
В ночь на 29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по колонии в поселке Еленовка под Донецком. По информации российского минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
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"СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, причастных к гибели пленных украинских военных", - говорится в сообщении.
В частности, отмечает СБУ, Евсюкову и Неёлову инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, сопряженное с умышленным убийством, совершённое по предварительному сговору группой лиц. По утверждению Киева, огонь по еленовской колонии с военнопленными был открыт не с российской стороны.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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