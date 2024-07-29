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Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ - РИА Новости, 29.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sbor-1962775861.html
Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ
Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ - РИА Новости, 29.07.2024
Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ
Народный фронт открыл срочный сбор средств для бойцов ВДВ, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:44
2024-07-29T18:44
надежные люди
сослан фидаров
александр поветкин
воздушно-десантные войска россии
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Народный фронт открыл срочный сбор средств для бойцов ВДВ, сообщила пресс-служба. "Ко дню Воздушно-десантных войск Народный фронт открывает сбор "За ВДВ". На собранные средства планируется закупить специально разработанные отечественными инженерами лодки. Такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника. За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении. Лодки будут переданы военнослужащим представителями Народного фронта 2 августа. Как отметили в пресс-службе, сбор "За ВДВ" уже поддержали военный корреспондент ВГТРК Михаил Андроник, актёр Сослан Фидаров, который играл десантника в легендарном фильме "9 рота", и служивший в ВДВ олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
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сослан фидаров, александр поветкин, воздушно-десантные войска россии, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Сослан Фидаров, Александр Поветкин, Воздушно-десантные войска России, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Общероссийский народный фронт

Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ

© Фото : Народный фронтНародный фронт объявляет срочный сбор “За ВДВ!”
Народный фронт объявляет срочный сбор “За ВДВ!” - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Народный фронт
Народный фронт объявляет срочный сбор “За ВДВ!”
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Народный фронт открыл срочный сбор средств для бойцов ВДВ, сообщила пресс-служба.
«
"Ко дню Воздушно-десантных войск Народный фронт открывает сбор "За ВДВ". На собранные средства планируется закупить специально разработанные отечественными инженерами лодки. Такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника. За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении.
Лодки будут переданы военнослужащим представителями Народного фронта 2 августа. Как отметили в пресс-службе, сбор "За ВДВ" уже поддержали военный корреспондент ВГТРК Михаил Андроник, актёр Сослан Фидаров, который играл десантника в легендарном фильме "9 рота", и служивший в ВДВ олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
Выброска десанта - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Российские десантники получили за год 2,5 тысячи единиц вооружений техники
1 января, 06:02
 
Надежные людиСослан ФидаровАлександр ПоветкинВоздушно-десантные войска РоссииСВОГуманитарная помощьБлаготворительностьОбщероссийский народный фронт
 
 
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