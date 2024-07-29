https://ria.ru/20240729/sbor-1962775861.html

Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ

Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ - РИА Новости, 29.07.2024

Народный фронт объявил срочный сбор средств для бойцов ВДВ

Народный фронт открыл срочный сбор средств для бойцов ВДВ, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:44

2024-07-29T18:44

2024-07-29T18:44

надежные люди

сослан фидаров

александр поветкин

воздушно-десантные войска россии

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Народный фронт открыл срочный сбор средств для бойцов ВДВ, сообщила пресс-служба. "Ко дню Воздушно-десантных войск Народный фронт открывает сбор "За ВДВ". На собранные средства планируется закупить специально разработанные отечественными инженерами лодки. Такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника. За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении. Лодки будут переданы военнослужащим представителями Народного фронта 2 августа. Как отметили в пресс-службе, сбор "За ВДВ" уже поддержали военный корреспондент ВГТРК Михаил Андроник, актёр Сослан Фидаров, который играл десантника в легендарном фильме "9 рота", и служивший в ВДВ олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919310418.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сослан фидаров, александр поветкин, воздушно-десантные войска россии, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт