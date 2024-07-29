https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962789241.html

США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы

США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024

США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы

США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:50

2024-07-29T19:50

2024-07-29T19:50

в мире

сша

каракас

венесуэла

николас мадуро

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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации.Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля."Мы будем это учитывать при планировании дальнейших действий в части санкций против Венесуэлы", - сообщил он журналистам на вопрос о том, приведут ли прошедшие в Венесуэле выборы к новым рестрикциям в отношении Каракаса.Представитель Белого дома добавил, что санкционная политика Вашингтона будет определяться американскими международными интересами, а также "действиями и бездействиями" со стороны главы латиноамериканского государства Николаса Мадуро и его представителей.

https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

сша

каракас

венесуэла

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в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро