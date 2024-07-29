https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962789241.html
США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы
США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы
США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:50
2024-07-29T19:50
2024-07-29T19:50
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации.Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля."Мы будем это учитывать при планировании дальнейших действий в части санкций против Венесуэлы", - сообщил он журналистам на вопрос о том, приведут ли прошедшие в Венесуэле выборы к новым рестрикциям в отношении Каракаса.Представитель Белого дома добавил, что санкционная политика Вашингтона будет определяться американскими международными интересами, а также "действиями и бездействиями" со стороны главы латиноамериканского государства Николаса Мадуро и его представителей.
https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html
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в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро
США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы
США допустили возможность новых санкций против Венесуэлы после выборов