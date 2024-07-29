https://ria.ru/20240729/samokat-1962757060.html

Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов

Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.07.2024

Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов

Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 95 тысяч штрафов от операторов проката за нарушение правил, еще 113 тысяч аккаунтов... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:29

2024-07-29T17:29

2024-07-29T17:29

москва

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 95 тысяч штрафов от операторов проката за нарушение правил, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 95 тысяч штрафов от операторов, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали", - сказано в сообщении. Уточняется, что операторы сервиса проката штрафуют пользователей за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду самокатов несовершеннолетними.

https://ria.ru/20240716/volodin-1959923219.html

москва

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москва, общество