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Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.07.2024
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17:29 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/samokat-1962757060.html
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.07.2024
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов
Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 95 тысяч штрафов от операторов проката за нарушение правил, еще 113 тысяч аккаунтов... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:29
2024-07-29T17:29
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 95 тысяч штрафов от операторов проката за нарушение правил, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 95 тысяч штрафов от операторов, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали", - сказано в сообщении. Уточняется, что операторы сервиса проката штрафуют пользователей за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду самокатов несовершеннолетними.
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москва, общество
Москва, Общество
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов

Арендаторы электросамокатов в Москве с начала сезона получили 95 тысяч штрафов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы
Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 95 тысяч штрафов от операторов проката за нарушение правил, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 95 тысяч штрафов от операторов, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали", - сказано в сообщении.
Уточняется, что операторы сервиса проката штрафуют пользователей за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду самокатов несовершеннолетними.
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 08:28
 
МоскваОбщество
 
 
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