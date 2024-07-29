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Американский миллиардер предрек Украине поражение - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 29.07.2024 (обновлено: 14:50 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/saks-1962645158.html
Американский миллиардер предрек Украине поражение
Американский миллиардер предрек Украине поражение - РИА Новости, 29.07.2024
Американский миллиардер предрек Украине поражение
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что даже помощь от Запада не спасет Украину от поражения. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:00
2024-07-29T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что даже помощь от Запада не спасет Украину от поражения. &quot;Украина разрушается, она не может поддерживать свои военные усилия даже при помощи Запада, и война закончится поражением&quot;, — написал он.На Западе все чаще звучат мнения о том, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Так, американский подполковник в отставке и аналитик Дэниел Дэвис написал в недавней статье для The National Interest, что у Киева, вне зависимости от того, какими ресурсами он располагает, крайне мало шансов повернуть баланс сил в свою пользу.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия
Американский миллиардер предрек Украине поражение

Сакс: даже при поддержке Запада Украина потерпит поражение в конфликте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРаненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута)
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что даже помощь от Запада не спасет Украину от поражения.
«

"Украина разрушается, она не может поддерживать свои военные усилия даже при помощи Запада, и война закончится поражением", — написал он.

На Западе все чаще звучат мнения о том, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Так, американский подполковник в отставке и аналитик Дэниел Дэвис написал в недавней статье для The National Interest, что у Киева, вне зависимости от того, какими ресурсами он располагает, крайне мало шансов повернуть баланс сил в свою пользу.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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