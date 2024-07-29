https://ria.ru/20240729/saks-1962645158.html

Американский миллиардер предрек Украине поражение

Американский миллиардер предрек Украине поражение - РИА Новости, 29.07.2024

Американский миллиардер предрек Украине поражение

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что даже помощь от Запада не спасет Украину от поражения. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:00

2024-07-29T12:00

2024-07-29T14:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что даже помощь от Запада не спасет Украину от поражения. "Украина разрушается, она не может поддерживать свои военные усилия даже при помощи Запада, и война закончится поражением", — написал он.На Западе все чаще звучат мнения о том, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Так, американский подполковник в отставке и аналитик Дэниел Дэвис написал в недавней статье для The National Interest, что у Киева, вне зависимости от того, какими ресурсами он располагает, крайне мало шансов повернуть баланс сил в свою пользу.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941568123.html

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в мире, украина, сша, россия