Американский миллиардер предрек Украине поражение
Сакс: даже при поддержке Запада Украина потерпит поражение в конфликте
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРаненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что даже помощь от Запада не спасет Украину от поражения.
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"Украина разрушается, она не может поддерживать свои военные усилия даже при помощи Запада, и война закончится поражением", — написал он.
На Западе все чаще звучат мнения о том, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Так, американский подполковник в отставке и аналитик Дэниел Дэвис написал в недавней статье для The National Interest, что у Киева, вне зависимости от того, какими ресурсами он располагает, крайне мало шансов повернуть баланс сил в свою пользу.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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