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Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом
Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:28
2024-07-29T14:28
2024-07-29T14:28
происшествия
волгоградская область
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД. "Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области", - говорится в сообщении компании.
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после схода состава под Волгоградом