Рейтинг@Mail.ru
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/rzhd-1962698868.html
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом
Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:28
2024-07-29T14:28
происшествия
волгоградская область
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962699078_0:97:1142:739_1920x0_80_0_0_d8a6b8889e5e0faf1ec5a1c1a891def6.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД. "Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области", - говорится в сообщении компании.
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962699078_88:0:1127:779_1920x0_80_0_0_bafbc101d222a2f1043c7571013d2220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом

Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после схода состава под Волгоградом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД.
"Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области", - говорится в сообщении компании.
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
 
ПроисшествияВолгоградская областьРЖДСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала