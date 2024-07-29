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Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом

Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

Поездная бригада оказывает помощь пассажирам после ЧП под Волгоградом

Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:28

2024-07-29T14:28

2024-07-29T14:28

происшествия

волгоградская область

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области, сообщили РЖД. "Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области", - говорится в сообщении компании.

волгоградская область

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2024

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происшествия, волгоградская область, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом